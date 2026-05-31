80세 앞두고도 강건한 트럼프…6㎏ 늘었지만 심장 나이는 60대
도널드 트럼프 미국 대통령(79)이 정기 건강 검진에서 심장 나이가 실제 나이보다 14세가량 젊은 것으로 나타났다. 다음 달 14일 80세 생일을 맞는 트럼프 대통령의 건강 상태는 전반적으로 매우 양호했지만 체중 감량이 필요하다는 권고도 나왔다.
백악관이 30일(현지시간) 공개한 3페이지 분량의 건강검진 보고서에 따르면 숀 바바벨라 주치의는 “트럼프 대통령은 강력한 심장과 폐, 신경계 및 전반적인 신체 기능을 보여주며 매우 훌륭한 건강 상태를 유지하고 있다”며 “대통령은 군 통수권자이자 국가원수로서의 모든 직무를 수행하기에 완전히 적합한 상태(fully fit)”라고 평가했다.
트럼프 대통령의 키는 약 190.5㎝, 체중은 약 108㎏으로 나타났다. 체중은 지난해 4월 건강 검진보다 약 6㎏가량 늘었다. 심박 수와 혈압 등도 정상 범위 내에 있었다.
바바벨라 주치의는 신경학적 검사 결과 정상적인 정신 상태, 온전한 뇌 신경 등이 나타났다며 “몬트리올 인지 평가를 통해 측정된 인지 기능은 30점 만점에 30점으로 정상 범위 내에 있다”고 평가했다.
트럼프는 그동안 공개 행사에서 양손 등에 멍이 든 모습이 자주 포착됐다. 이에 대해 주치의는 “심혈관 질환 예방 목적으로 아스피린을 복용할 때 흔히 나타나는 부작용”이라며 “의심스러운 병변이나 우려할 만한 종양은 발견되지 않았다”고 설명했다.
주치의는 “대통령은 모든 적절한 예방 선별 검사와 예방 접종을 최신 상태로 유지하고 있다”면서도 “식단 안내와 저용량 아스피린 복용 권장, 신체 활동 증가, 지속적인 체중 감량 등을 포함한 예방적 상담이 제공됐다”고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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