인천시, 시정소식지 3종 ISO인증 유지 평가 통과
인천시는 지난 29일 시정소식지 3종(굿모닝인천·인천지창·인천나우)의 국제표준 인증체계 관련 사후관리심사에서 품질경영시스템(ISO 9001)과 고객만족경영시스템(ISO 10002) 인증 유지 평가를 받았다고 31일 밝혔다.
이번 심사는 중소벤처기업부 산하 공적 인증기관인 중소벤처기업인증원(KOSRE)이 진행했다. 시정소식지의 기획·편집·관리·운영 전반에 대해 국제표준 적합 여부를 점검하는 방식으로 이뤄졌다. ISO 9001은 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정에 걸친 품질보증 체계를 의미한다. ISO 10002는 고객 불만 처리 체계를 국제 기준에 따라 평가하는 인증이다.
심사 결과상 부적합 사항은 단 한 건도 발생하지 않았다. 조직상황, 리더십, 기획, 지원, 운용, 성과평가, 개선 등 ISO 9001 및 ISO 10002 주요 항목 전반에서 적합 판정을 받으며 국제표준 기반 콘텐츠 품질관리와 시민응대 체계의 안정성을 입증했다.
특히 품질경영시스템 운영 지침에 따라 품질목표와 핵심성과관리지표(KPI)를 정기적으로 모니터링하고 있으며 시정소식지 3종의 품질 및 신뢰도 관리 체계를 안정적으로 운영하고 있는 것으로 평가됐다. 또 회의체계, 교육, 소셜미디어(SNS) 등을 활용해 시민과 이해관계자 소통 체계를 체계적으로 운영하고 있을 뿐 아니라 시민 불만 처리 프로세스 역시 적절하게 관리되는 것으로 나타났다.
앞서 시는 지난해 전국 최초로 시정소식지 분야에서 ISO 9001과 ISO 10002 인증을 동시에 취득했다. 이는 공공 콘텐츠 분야에서는 이례적인 국제표준 인증 사례로 이목을 끌었다. ISO 10002 인증의 경우는 공공서비스 품질과 시민 만족 행정 중요성이 확대되는 흐름 속에서 주목받는 고객만족경영 국제표준이라는 점에서 의미를 더했다.
시 관계자는 “앞으로도 정책 콘텐츠의 사실성과 공공성을 강화하고 시민 의견과 피드백이 콘텐츠 개선으로 이어지는 선순환 구조를 정착시킬 계획”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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