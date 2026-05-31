인천시, 시정소식지 3종 ISO인증 유지 평가 통과

인천시 시정소식지 3종. 인천시 제공

ISO 10002 인증의 경우는 공공서비스 품질과 시민 만족 행정 중요성이 확대되는 흐름 속에서 주목받는 고객만족경영 국제표준이라는 점에서 의미를 더했다.