‘6월의 크리스마스를 선물하세요’…포항시, 내달 5일 환경페스타 개최
경북 포항시가 환경의 날을 맞아 시민 참여형 환경축제를 개최하고 생활 속 환경문화와 기후행동 확산에 나선다.
포항시는 다음 달 5일 철길숲 오크광장 일원에서 ‘제31회 환경의 날 기념 환경페스타’를 개최한다고 31일 밝혔다. 주제는 ‘6월의 크리스마스–지구에게 전하는 가장 쿨한 선물, 우리의 실천’이다.
이번 행사는 기존 기념식 중심에서 벗어나 체험과 참여를 결합한 시민 참여형 환경문화 행사로 기획됐다. 환경교육, 지속가능성, 녹색전환, 생활 속 실천의 가치를 시민들과 함께 공유하며 환경보호 실천문화를 확산한다는 취지다.
행사 당일 기념식에서는 환경보전 유공자 표창과 기후행동 도시 선언이 진행되며, 시민들이 환경실천 메시지를 담은 장식을 함께 꾸미는 ‘녹색전환 실천트리 퍼포먼스’가 펼쳐진다.
시민 참여를 통해 탄소중립 실천 의지를 공유하는 상징적 행사로 운영될 예정이다. 현장에는 환경교육, 자원순환, 생태 등 다양한 분야의 체험·홍보 부스 20여곳이 마련된다.
주요 프로그램으로는 ‘지구와 나를 지키는 생존가방’, ‘극지로 떠나는 기후탐험’, ‘메타버스로 배우는 탄소중립도시’, ‘폐건전지·폐배터리 분리배출 교육’ 등 시민 참여형 환경교육 콘텐츠가 운영된다.
이와 함께 제로웨이스트 실천을 주제로 한 체험 프로그램과 다회용기 음료 스테이션, 유네스코 세계지질공원 홍보, 멸종위기동물 가면 만들기, 지구영화제, 기후행동 음악라디오 등 문화·참여형 콘텐츠도 진행된다.
생활 속 실천을 확대하기 위한 ‘그린액션’ 이벤트도 열린다. 개인 텀블러를 지참한 시민에게는 미션 수행 시 음료를 제공하며, 폐건전지 5개를 가져오면 새 건전지 2개로 교환해 주는 자원순환 프로그램도 운영된다.
아울러 포항환경학교, 2027 이클레이 세계총회, 탄소중립 지원정책 등 주요 환경 시책 홍보도 병행한다.
박선영 포항시 환경정책과장은 “시민들이 직접 참여하고 배우며 환경의 가치를 체험할 수 있는 환경문화축제로 준비하고 있다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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