직장 동료와 심한 언쟁 직후 뇌출혈 사망…법원 “업무상 재해”
직장 동료와 심한 언쟁을 벌인 직후 뇌출혈로 쓰러져 숨진 공장장에 대해 법원이 업무상 재해를 인정했다.
31일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정13부(부장판사 진현섭)는 A씨 유족이 근로복지공단을 상대로 낸 유족급여 및 장례비 부지급 처분 취소 소송에서 최근 원고 승소로 판결했다.
생산업무를 총괄하던 공장장 A씨는 2024년 3월 거래처 물량을 싣고 회사로 돌아온 뒤 직장 동료와 말다툼을 벌였다. A씨는 해당 동료가 작업지시서를 가져가지 않은 점을 문제 삼아 크게 화를 냈고, 동료도 A씨의 업무 방식에 불만을 제기하면서 언쟁이 격해졌다.
두 사람은 휴게실로 자리를 옮긴 뒤에도 같은 문제를 두고 약 10분간 말싸움을 이어갔다. 이후 A씨는 갑자기 피곤하다며 몸을 눕혔고 얼마 지나지 않아 의식을 잃은 채 발견됐다. 병원으로 이송된 A씨는 뇌내출혈 진단을 받았고 다음 달 숨졌다.
A씨 유족은 사망이 업무상 재해에 해당한다며 근로복지공단에 유족급여와 장례비를 청구했다. 그러나 공단은 이를 받아들이지 않았다.
공단은 “망인의 직책과 언쟁 내용을 고려할 때 뇌출혈을 유발할 정도의 급성 스트레스가 있었다고 보기 어렵다”고 판단했다. 또 A씨에게 고혈압과 이상지질혈증 등 기저질환이 있었으며 음주·흡연력도 확인된다며 개인적 요인에 따른 발병으로 봤다.
유족은 이에 불복해 지난해 6월 행정소송을 제기했다.
법원 판단은 달랐다. 재판부는 A씨가 동료와의 격한 언쟁 과정에서 받은 정신적 스트레스가 기존 신체적 요인과 복합적으로 작용해 뇌내출혈 발생에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 봤다.
재판부는 A씨가 동료와 언쟁을 벌인 직후 쓰러진 점에 주목하며 “사망과 업무 사이에 상당한 인과관계가 인정된다”고 판단했다.
이어 “당시 A씨는 평소와 달리 상당히 격양된 상태였던 것으로 보인다”며 “이를 통상적이거나 일시적인 의견 대립 정도로 가볍게 치부할 상황은 아니었다”고 지적했다.
재판부는 A씨가 과거 뇌혈관 질환으로 진단받거나 치료받은 전력이 없었다는 점도 업무상 재해를 인정하는 근거로 들었다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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