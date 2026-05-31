첼리스트 김태연, 퀸 엘리자베스 콩쿠르 준우승
2022년 우승한 최하영에 이어 4년 만에 한국인 준우승 쾌거
첼리스트 김태연(20·사진)이 세계 3대 클래식 콩쿠르 가운데 하나로 꼽히는 ‘퀸엘리자베스 콩쿠르’에서 준우승을 차지했다. 지난 30일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 막을 내린 2026 퀸 엘리자베스 콩쿠르 첼로 부문에서 김태연은 이탈리아의 에토레 파가노(17)에 이어 2위에 올라 부상으로 상금 2만 유로(한화 약 3500만원)을 받았다.
퀸 엘리자베스 콩쿠르는 1937년 ‘이자이 콩쿠르’라는 이름으로 시작됐다. 창단 이후 바이올린과 피아노 부문 대상으로 진행되다가 1951년 엘리자베스 본 비텔스바흐 왕비가 후원하며 지금의 ‘퀸 엘리자베스 콩쿠르’로 명칭이 개정됐다. 1953년 작곡 부문, 1988년 성악 부문, 2017년 첼로 부문이 추가되었다. 2012년 이후로 작곡 부문은 개최되지 않고 있어서 지금은 바이올린, 피아노, 성악, 첼로의 4개 부문이 번갈아 가며 매년 개최된다. 김태연은 2022년 한국인 최초로 첼로 부문 우승을 차지한 최하영에 이어 4년 만에 다시 한국인 준우승의 기록을 썼다.
첼로 부문으로 개최된 2026 퀸 엘리자베스 콩쿠르는 18세부터 만 30세 이하의 젊은 첼리스트를 대상으로 한다. 전 세계 185명의 첼리스트가 지원해 예선 영상 심사를 통해 한국인 5명을 포함한 64명의 참가자가 본선에 참가했다. 지난 4일부터 진행된 본선 1차 및 준결선을 통해 12명의 참가자가 결선에 진출했다. 결선은 26~30일 열렸으며 안토니 헤스무스가 지휘하는 벨기에 국립 오케스트라와 협연으로 치러졌다. 김태연은 결선 무대에서 콩쿠르 위촉 작품인 팡 만의 ‘꽃의 소식에 바치는 네 개의 송가’와 비톨트 루토스와프스키의 첼로 협주곡을 연주했다.
현재 미국 커티스 음악원에 재학 중인 김태연은 2020년 금호영재콘서트로 데뷔했다. 일찌감치 국내외 콩쿠르에서 우승한 김태연은 2024년 비톨트 루토스와프스키 국제 첼로 콩쿠르에서 역대 최연소이자 한국인 최초로 우승을 차지하고 ‘그라베’ 최고 연주상 등 9개 특별상을 휩쓸며 세계적인 주목을 받았다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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