첼리스트 김태연, 퀸 엘리자베스 콩쿠르 준우승

2022년 우승한 최하영에 이어 4년 만에 한국인 준우승 쾌거

현재 미국 커티스 음악원에 재학 중인 김태연은

2020년 금호영재콘서트로 데뷔했다. 일찌감치 국내외 콩쿠르에서 우승한 김태연은 2024년 비톨트 루토스와프스키 국제 첼로 콩쿠르에서 역대 최연소이자 한국인 최초로 우승을 차지하고 ‘그라베’ 최고 연주상 등 9개 특별상을 휩쓸며 세계적인 주목을 받았다.