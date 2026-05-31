[단독] 박상용, 직무정지 ‘무기한 연장’에 청원… ‘권한남용’ 지적

지난 29일 국민신문고에 민원 제기

박상용 검사, 추가 대응도 검토

박상용 인천지검 부부장검사가 지난 11일 대검찰청의 감찰위원회에 출석해 자신의 징계 혐의에 대해 소명하기 위해 서초동 대검찰청 민원실에서 대기하고 있다. 연합뉴스

쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사가 자신의 직무정지 기간 연장 조치를 철회해 달라는 취지의 청원을 낸 것으로 파악됐다. 법무부가 자신에 대한 직무정지 기간을 무기한 연장하자 박 검사가 대응에 나선 것이다.



31일 법조계에 따르면 박 검사는 지난 29일 법무부가 자신의 직무집행정지를 무기한 연장한 것을 철회해 달라는 취지로 국민신문고에 민원을 제기한 것으로 전해졌다. 박 검사는 법무부가 징계위원회를 열고 징계처분을 내리는 등 정식 징계 절차를 완료하지 않은 상황에서 자신의 직무정지를 무기한 연장한 것은 법무부 장관의 권한 남용에 해당한다고 지적한 것으로 알려졌다.



앞서 법무부는 지난달 6일 쌍방울 대북송금 사건 수사과정에서 수사권을 남용했다는 의혹을 받는 박 검사의 직무를 정지시켰다. 구자현 검찰총장 직무대행이 정성호 법무부 장관에게 박 검사의 직무집행정지를 요청한 데 따른 것이었다. 검사징계법 제8조 3항은 법무부 장관이 검찰총장의 요청이 타당하다고 인정할 때에는 2개월 범위 내에서 직무를 정지할 수 있도록 한다. 이에 따른 박 검사의 직무 정지 기간은 6월 5일까지였다.



법무부는 그러나 지난 29일 인천지검에 박 검사의 직무를 다음 달 6일부터 별도 발령 시까지 정지한다는 내용의 공문을 보냈다. 사실상 직무정지를 무기한 연장한 셈이다. ‘법무부 장관은 필요하다고 인정할 때에는 징계혐의자에게 직무집행의 정지를 명할 수 있다’는 검사징계법 제8조 2항을 근거로 했다. 이 조항은 직무정지 기간에 제한을 따로 두고 있지는 않다. 박 검사는 법무부 조치에 대해 추가 대응을 검토 중인 것으로 전해졌다.



직무정지 기간이 무기한 연장되면서 법무부가 앞서 대검이 청구한 ‘정직 2개월’보다 더 높은 수위의 중징계를 내릴 것이란 전망도 나온다. 법무부는 대검의 감찰 기록을 검토 중이며, 박 검사에 대한 자체 감찰에 나서는 방안도 고려 중인 것으로 전해졌다. 이를 두고 한 검찰 관계자는 “해임 등 정직 보다 높은 징계를 청구하기 위해 추가 감찰에 나서는 수순이 될 것”이라고 지적했다.







GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1310 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사가 자신의 직무정지 기간 연장 조치를 철회해 달라는 취지의 청원을 낸 것으로 파악됐다. 법무부가 자신에 대한 직무정지 기간을 무기한 연장하자 박 검사가 대응에 나선 것이다.31일 법조계에 따르면 박 검사는 지난 29일 법무부가 자신의 직무집행정지를 무기한 연장한 것을 철회해 달라는 취지로 국민신문고에 민원을 제기한 것으로 전해졌다. 박 검사는 법무부가 징계위원회를 열고 징계처분을 내리는 등 정식 징계 절차를 완료하지 않은 상황에서 자신의 직무정지를 무기한 연장한 것은 법무부 장관의 권한 남용에 해당한다고 지적한 것으로 알려졌다.앞서 법무부는 지난달 6일 쌍방울 대북송금 사건 수사과정에서 수사권을 남용했다는 의혹을 받는 박 검사의 직무를 정지시켰다. 구자현 검찰총장 직무대행이 정성호 법무부 장관에게 박 검사의 직무집행정지를 요청한 데 따른 것이었다. 검사징계법 제8조 3항은 법무부 장관이 검찰총장의 요청이 타당하다고 인정할 때에는 2개월 범위 내에서 직무를 정지할 수 있도록 한다. 이에 따른 박 검사의 직무 정지 기간은 6월 5일까지였다.법무부는 그러나 지난 29일 인천지검에 박 검사의 직무를 다음 달 6일부터 별도 발령 시까지 정지한다는 내용의 공문을 보냈다. 사실상 직무정지를 무기한 연장한 셈이다. ‘법무부 장관은 필요하다고 인정할 때에는 징계혐의자에게 직무집행의 정지를 명할 수 있다’는 검사징계법 제8조 2항을 근거로 했다. 이 조항은 직무정지 기간에 제한을 따로 두고 있지는 않다. 박 검사는 법무부 조치에 대해 추가 대응을 검토 중인 것으로 전해졌다.직무정지 기간이 무기한 연장되면서 법무부가 앞서 대검이 청구한 ‘정직 2개월’보다 더 높은 수위의 중징계를 내릴 것이란 전망도 나온다. 법무부는 대검의 감찰 기록을 검토 중이며, 박 검사에 대한 자체 감찰에 나서는 방안도 고려 중인 것으로 전해졌다. 이를 두고 한 검찰 관계자는 “해임 등 정직 보다 높은 징계를 청구하기 위해 추가 감찰에 나서는 수순이 될 것”이라고 지적했다.이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지