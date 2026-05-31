주담대 8% 오나…한은 금리 인상 신호에 후폭풍 우려
한국은행이 물가와 환율 불안을 이유로 7월 기준금리 인상 가능성을 열어두면서 대출금리도 먼저 들썩이고 있다. 시장에서는 기준금리 인상이 현실화할 경우 주택담보대출 금리 상단이 8%대에 근접할 수 있다는 전망까지 나온다. 금리 인상은 원화 약세와 물가 상승 압력을 낮추는 수단이 될 수 있지만 이미 약해진 내수와 취약차주에는 또 다른 부담으로 작용할 수 있어서다.
31일 금융투자협회에 따르면 주담대 준거금리로 쓰이는 금융채 5년물(무보증·AAA) 금리는 지난 28일 기준 연 4.280%를 기록했다. 이는 올해 가장 높은 수준이자 2023년 11월 15일(4.323%) 이후 2년 6개월여 만에 최고치다. 한은이 기준금리를 8차례 연속 동결했지만 향후 인상 가능성을 명확히 열어두자 금융채 금리가 하루 사이 0.042%포인트 뛰었다.
신현송 한은 총재는 지난 28일 금융통화위원회 회의를 마친 뒤 “물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 연내 금리 인상 가능성을 시사했다. 경제성장률이 견고한 대신 물가와 환율 불안이 커지고 있다는 이유에서다. 수도권 주택가격과 가계대출 증가세 역시 통화당국이 신경 쓸 수밖에 없는 변수다. 시장에서는 한은이 연내 두 차례가량 기준금리를 인상할 가능성에 무게를 두고 있다.
시장금리가 오르면서 주담대 차주의 부담도 커지게 됐다. 주요 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 주담대 5년 고정형 금리는 연 4.26~6.95% 수준이다. 여기에 2억4900만원이 넘는 주담대의 경우 주택금융신용보증기금 출연요율에 따른 0.2%포인트 안팎의 가산금리가 붙으면 상단은 7%를 넘는다. 금융권에서는 기준금리 인상이 현실화하면 주담대 금리 상단이 8%대에 가까워질 수 있다는 전망도 나온다.
특히 5년 전 이른바 ‘영끌’ 시기에 혼합형 금리로 주담대를 받은 뒤 현재 변동형 금리로 전환되는 차주나 6개월 변동형 주담대를 받은 차주의 부담이 커질 수 있다. 당장 기준금리 인상 여부는 오는 7월 금통위에서 결정되지만, 대출을 받은 가계와 기업은 그 전부터 금리 부담을 의식할 수밖에 없는 상황이다.
시장금리 상승은 금융권의 조달비용으로 이어진다. 은행은 예금과 은행채 등을 통해 대출 재원을 마련한다. 국고채와 은행채 금리가 오르면 은행이 돈을 조달하는 비용도 높아지고 이후 주택담보대출과 신용대출, 기업대출 금리에도 시차를 두고 반영된다. 실제 금리 인상이 단행되기 전부터 시장금리가 움직이는 이유다.
금리 인상은 원화 약세 압력을 낮추고 수요를 식혀 물가 상승세를 누르는 효과를 기대할 수 있다. 주택시장 과열과 가계대출 증가세를 제어하는 데도 도움이 될 수 있다. 다만 같은 경로가 내수에는 부담으로 작용한다. 금리가 오르면 가계의 이자 지출이 늘고 소비 여력은 줄어든다. 가계 소비가 둔화하면 자영업자와 소상공인의 매출에도 영향을 미칠 수 있다.
최근 실물지표도 한은의 고민을 키우고 있다. 4월 산업활동동향에서 소매판매는 전월보다 3.6% 줄었다. 설비투자도 3.6% 감소했고 건설기성도 1.4% 줄었다. 물가와 환율은 금리 인상 필요성을 키우고 있지만 소비와 투자, 건설은 추가 긴축의 영향을 가장 먼저 받을 수 있는 영역이다.
가계의 버팀목도 이미 얇아지고 있다. 1분기 가구당 월평균 소득은 전년 동기보다 2.4% 늘었지만 물가를 반영한 실질소득 증가율은 0.4%에 그쳤다. 반면 소비지출은 5.3% 증가했다. 처분가능소득에서 소비지출을 뺀 흑자액은 123만9000원으로 3.1% 줄었다. 이자비용도 6.6% 늘었다. 소득은 늘었지만 물가와 이자, 생활비를 빼고 실제로 남는 돈은 줄어든 셈이다.
대출 구조도 금리 인상기의 취약점으로 꼽힌다. 4월 은행권 주택담보대출 금리는 연 4.31%로 낮아졌지만 이는 금리 부담이 구조적으로 완화됐다는 뜻만은 아니다. 한은은 상대적으로 금리가 낮은 변동금리 취급 비중이 늘어난 영향이 컸다고 설명했다. 실제 주담대 고정금리 비중은 3월 60.8%에서 4월 47.8%로 한 달 새 13.0%포인트 떨어졌다. 당장 이자 부담을 줄이려 변동금리를 택한 차주가 늘어난 만큼 금리 상승기에는 부담이 다시 커질 수 있다.
자영업자는 금리 변화에 더 민감하다. 대출금리가 오르면 이자 부담이 늘고 가계 소비가 줄면 매출도 영향을 받는다. 한은이 국회에 제출한 자료에 따르면 대출금리가 0.25%포인트 오를 경우 자영업자의 연간 이자 부담은 1조8000억원 늘어나는 것으로 추산됐다. 기준금리 0.25%포인트 인상은 금융시장에서는 작은 조정처럼 보일 수 있지만 내수 현장에서는 비용 증가로 체감될 수 있다.
중소기업도 사정은 비슷하다. 지난 3월 말 국내은행 중소기업대출 연체율은 0.81%로 대기업대출 연체율 0.22%를 웃돌았다. 금리가 오르면 운전자금과 시설자금 조달 비용이 커진다. 여기에 내수 회복이 더뎌지면 매출과 상환 능력이 함께 압박받을 수 있다. 전체 금융시스템의 불안으로 보기는 어렵지만 취약 업종과 소규모 사업자부터 부담이 커질 가능성이 있다.
건설업과 부동산 시장은 금리 인상의 효과와 부담이 엇갈리는 분야다. 금리 인상은 수도권 주택가격과 가계대출 증가세를 억제하는 수단이 될 수 있다. 반면 미분양이 쌓인 지역과 건설사 자금시장에는 부담을 키울 수 있다. 4월 말 전국 미분양 주택은 6만5179호였고 준공 후 미분양은 2만9504호였다. 금리가 오르면 분양 수요가 약해지고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 건설사 차입 비용도 높아질 수 있다.
과거 금리상승기에도 정부는 금리 충격이 취약차주에게 집중되는 것을 줄이기 위한 장치를 내놨다. 2022년에는 변동금리 주택담보대출을 장기·고정금리 정책모기지로 바꾸는 안심전환대출이 시행됐다. 자영업자와 소상공인을 대상으로는 새출발기금이 도입돼 채무조정을 지원했다. 기준금리 방향을 되돌리기보다 금리 상승을 버티기 어려운 차주의 상환 구조를 조정하는 방식이었다.
이번에도 보완책의 초점은 넓은 부양보다 취약부문 관리에 맞춰질 가능성이 크다. 물가 대응을 위해 금리를 올리는 상황에서 전방위 유동성 공급은 통화정책 효과를 약하게 만들 수 있기 때문이다. 금융권에서는 변동금리 차주의 고정금리 전환 지원과 자영업자 채무조정, 중소기업 유동성 점검, 부동산 PF 사업장 관리가 함께 이뤄져야 한다는 의견이 나온다.
금융권 관계자는 “금리 인상 자체를 막기보다 충격이 취약차주와 특정 업종에 집중되지 않도록 관리하는 게 중요하다”며 “변동금리 차주와 자영업자, 중소기업, 부동산 PF처럼 금리 변화에 민감한 부분을 선별적으로 점검해야 한다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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