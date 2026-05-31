경북도, 6년 만에 합계 출산율 1명대로 다시 진입했다

‘저출생과의 전쟁’ 선포하고 만남부터 출산·돌봄까지 대응 정책 효과 가시화



경북도는 지난 3월 말 기준으로 잠정 합계출산율이 1.06명으로 6년 만에 1명대로 재진입했다고 31일 밝혔다.



국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 3월 인구동향’에 따르면 경북도의 올해 1분기 잠정 합계출산율은 1.06명으로 코로나19가 확산되던 2020년 이후 처음으로 1명대를 기록했다.



경북도는 인구 감소가 불가피한 상황 속에서도 저출생 대응 정책을 지속적으로 추진해 왔다. 이에 2026년 1분기 출생아 수는 964명으로 지난해 같은 달 845명 대비 14.1%, 출생 증가의 선행지표인 혼인 건수는 793건으로 지난해 같은 달 708건 대비 12% 증가했으며 조출생률도 지난해 같은 달 대비 0.6명 증가한 4.6명을 기록하는 등 인구 지표가 지난해 보다 전반적으로 개선됐다.



경북도는 만남 주선 프로그램, 출산 지원, K보듬 6000, 일자리편의점 등 만남부터 출산·돌봄까지 현장에서 체감할 수 있는 사업들을 지속 확대해 왔다. 정책 지원뿐만 아니라 작은 결혼식 문화 장려와 아이가 우선인 사회 분위기 조성 등 결혼과 출산·육아에 대한 사회적 인식 개선에도 앞장서고 있다.



또 저출생 정책 평가센터 운영과 동북지방데이터청과 협력을 통해 데이터에 기반한 효과 분석과 성과 평가를 바탕으로 실효성 있는 정책을 추진하고 있다.







경북도는 저출생 문제 해결에 온 힘을 쏟고 있다. 지난 2024년 2월 ‘저출생과의 전쟁’을 선포하고 완전돌봄, 안심 주거, 일·생활 균형, 양성평등 등 4개 분야에 걸쳐 35개 실행 과제를 제시하고 초단기·단기·중기·장기 등 단계별로 추진해 나가는 로드맵도 제시했다.



이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “합계출산율이 2021년 이후 6년 만에 1명대로 재진입한 것은 경북도가 저출생과의 전쟁을 선포한 이후 선도적으로 추진해 온 저출생 대응 정책의 의미있는 성과”라며 “앞으로는 장기적 관점에서 미래를 바라보고 만남부터 결혼, 출산에 이르기까지 다양한 정책들을 더욱 과감하게 펼쳐 인구 반등의 분위기를 계속 이어나가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 지난 3월 말 기준으로 잠정 합계출산율이 1.06명으로 6년 만에 1명대로 재진입했다고 31일 밝혔다.국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 3월 인구동향’에 따르면 경북도의 올해 1분기 잠정 합계출산율은 1.06명으로 코로나19가 확산되던 2020년 이후 처음으로 1명대를 기록했다.경북도는 인구 감소가 불가피한 상황 속에서도 저출생 대응 정책을 지속적으로 추진해 왔다. 이에 2026년 1분기 출생아 수는 964명으로 지난해 같은 달 845명 대비 14.1%, 출생 증가의 선행지표인 혼인 건수는 793건으로 지난해 같은 달 708건 대비 12% 증가했으며 조출생률도 지난해 같은 달 대비 0.6명 증가한 4.6명을 기록하는 등 인구 지표가 지난해 보다 전반적으로 개선됐다.경북도는 만남 주선 프로그램, 출산 지원, K보듬 6000, 일자리편의점 등 만남부터 출산·돌봄까지 현장에서 체감할 수 있는 사업들을 지속 확대해 왔다. 정책 지원뿐만 아니라 작은 결혼식 문화 장려와 아이가 우선인 사회 분위기 조성 등 결혼과 출산·육아에 대한 사회적 인식 개선에도 앞장서고 있다.또 저출생 정책 평가센터 운영과 동북지방데이터청과 협력을 통해 데이터에 기반한 효과 분석과 성과 평가를 바탕으로 실효성 있는 정책을 추진하고 있다.경북도는 이러한 합계출산율 증가 흐름이 이어질 수 있도록 관련 지표를 지속적으로 분석하는 등 정책에 적극적으로 활용할 계획이다.경북도는 저출생 문제 해결에 온 힘을 쏟고 있다. 지난 2024년 2월 ‘저출생과의 전쟁’을 선포하고 완전돌봄, 안심 주거, 일·생활 균형, 양성평등 등 4개 분야에 걸쳐 35개 실행 과제를 제시하고 초단기·단기·중기·장기 등 단계별로 추진해 나가는 로드맵도 제시했다.이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “합계출산율이 2021년 이후 6년 만에 1명대로 재진입한 것은 경북도가 저출생과의 전쟁을 선포한 이후 선도적으로 추진해 온 저출생 대응 정책의 의미있는 성과”라며 “앞으로는 장기적 관점에서 미래를 바라보고 만남부터 결혼, 출산에 이르기까지 다양한 정책들을 더욱 과감하게 펼쳐 인구 반등의 분위기를 계속 이어나가겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지