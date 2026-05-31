전남 농수산식품 일본 수출 2억 달러…TV홈쇼핑·유통망 통해 수출 확대
김영록 지사 현지서 MOU 체결, 일본 수출협력 강화
포티포, 통신판매·광고·마케팅 총괄 지원 약속
노아, 도큐·게이오백화점 유통망 연계 맡아
전남도가 일본 현지 홈쇼핑 및 물류 전문기업과 손잡고 전남 농수산식품의 일본 TV홈쇼핑 시장 진출과 기업 간 거래(B2B) 수출 확대를 위한 협력 기반 마련에 나섰다.
31일 전남도에 따르면 일본을 방문 중인 김영록 전남도지사는 전날 도쿄에서 일본 홈쇼핑·통신판매 전문기업 포티포 현지 물류·풀필먼트 전문기업 노아와 함께 ‘전남 농수산식품 일본 시장 진출 및 수출 확대를 위한 업무협약’을 체결했다.
포티포는 도쿄에 본사를 둔 홈쇼핑·통신판매 전문기업으로, 상품기획부터 광고·영상 제작, 판매전략 수립 등 통신판매 전반을 수행하고 있다. 연간 약 1000건 규모의 광고·영상 제작 경험과 일본 전역의 콜센터 네트워크를 바탕으로, 앞으로 전남 농수산식품의 일본 TV홈쇼핑 입점을 위한 상품기획, 홍보 콘텐츠 제작, 마케팅 및 판매 전략 수립 등을 맡게 된다.
노아는 게이오백화점, 도큐백화점 등 일본 주요 대형 유통매장과의 네트워크를 보유한 물류·유통 전문기업이다. 상품 수입·통관부터 보관, 배송, 고객 대응까지 일본 시장 진출에 필요한 전 과정을 지원하고 있다. 앞으로 일본 현지 유통망 연계와 B2B 수출 확대를 위한 물류·유통 체계 구축 및 운영을 담당하게 된다.
이번 협약에 따라 전남도와 두 기업은 전남 농수산식품의 일본 홈쇼핑 진출과 현지 유통망 확대를 위해 상호 협력하기로 했다. 각 기관의 전문성을 활용해 상품 홍보·마케팅, 홈쇼핑 판매, 현지 유통망 연계, 물류 지원 등 일본 시장 진출 전 과정을 공동 추진할 계획이다.
전남도는 이번 협약을 계기로 일본 TV홈쇼핑 시장 진출을 확대하고 현지 유통망과 연계한 수출 판로를 다변화해 전남 농수산식품의 해외 시장 경쟁력을 높일 방침이다.
지난해 12월 기준 전남도 농수산식품 수출액은 8억7762만 달러이며, 이 중 일본 수출액은 2억946만 달러로 전체 농수산식품 수출액의 23.9%를 차지해 국가별 최대 수출시장으로 자리하고 있다. 일본 대상 주요 수출 품목은 김, 전복, 톳 등이며 김 1억 달러, 전복 3200만 달러, 톳 1400만 달러를 각각 수출했다.
김영록 지사는 “이번 협약이 전남 농수산식품의 일본 시장 진출 확대와 수출 경쟁력 강화의 계기가 되길 바란다”며 “전남의 우수한 농수산식품이 일본 소비자에게 더욱 널리 알려지고 수출 확대 성과로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
김 지사는 국제박람회 사후 활용 전략 모색하고, 전남 농수산식품 수출 확대 등 지방정부 교류 확대와 미래산업 협력 강화를 위해 지난 27일 3박4일 일정으로 일본 순방길에 올랐다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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