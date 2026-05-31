李대통령 ‘투표지 노출’ 논란에…중앙선관위원장도 고발당해

李대통령 ‘투표지 노출’ 논란에…중앙선관위원장도 고발당해
이재명 대통령의 6·3 지방선거 사전투표 과정에서 불거진 ‘투표용지 노출’ 논란과 관련해 노태악 중앙선거관리위원장 등 선거관리위원회 관계자들이 경찰에 고발됐다.
시민단체 서민민생대책위원회는 30일 노 위원장과 김창모 서울시선거관리위원장, 류연중 종로구선거관리위원장을 직권남용과 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.
논란은 이 대통령이 사전투표 첫날인 지난 29일 김혜경 여사와 함께 서울 종로구 삼청동 주민센터 사전투표소를 찾으면서 시작됐다. 인천 계양구에 주소지를 둔 이 대통령은 이날 관외 사전투표를 진행하던 중 기표소 밖으로 나와 선거사무원에게 기표 도장 상태를 문의했다.
이 과정에서 이 대통령이 기표한 투표지를 접지 않은 채 들고나온 장면이 취재진 카메라에 포착됐다. 공직선거법에 따르면 기표한 투표지는 공개할 수 없으며, 공개된 투표지는 무효로 처리된다.
서민위는 고발장에서 이 대통령의 행위가 투표의 비밀을 보장하도록 한 공직선거법 취지에 어긋난다고 주장했다. 또 선관위가 해당 사안에 대해 법적 문제가 없다는 취지로 설명한 것은 선거 관리·감독 책임을 다하지 않은 것이라고 지적했다.
서민위는 앞서 지난 29일 이 대통령에 대해서도 같은 논란과 관련해 공직선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발장을 제출했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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