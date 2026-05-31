산이 빚어내고 물을 담은 곳…“저수지 거닐며 평온한 휴식을”
경북문화관광공사, 경산 반곡지·청도 유등지·의성 효천지 등 아름다운 저수지·습지 추천
경북문화관광공사는 ‘경북여행 MVTI’ 6월호로 산과 물이 빚어낸 고요한 풍경 속에서 깊고 맑은 휴식을 만날 수 있는 ‘산이 빚어내고 물이 담아낸 쉼’을 발행했다고 31일 밝혔다.
이번 6월호는 단순히 농업용수를 공급하던 공간을 넘어 수면에 비친 숲과 바람, 전설과 역사를 간직한 경북의 아름다운 저수지와 습지 8곳을 조명한다.
경산 반곡지는 수백 년 된 왕버들 20여 그루가 150m의 나무 터널을 이루는 곳으로 수면에 데칼코마니처럼 펼쳐지는 반영이 아름다워 시간이 머무는 듯한 깊은 쉼을 선사한다. 도심 한가운데 자리한 남매지는 해가 지면 잔잔한 수면 위로 화려한 야간 조명과 음악 분수가 불을 밝히며 고요한 밤의 풍경이 완성된다.
7만여㎡ 규모의 화려하게 피어나는 연꽃을 품고 있는 청도 유등지는 만남과 이별의 오래된 이야기와 함께 시간이 멈춘 듯한 기억을 물 위에 차곡히 담아낸다.
넓은 들판에 물을 공급해 온 상주 중덕지 역시 수변의 자연생태공원을 따라 초여름의 붉은 양귀비와 한여름의 연꽃이 수면 가득 펼쳐지며 풍요로운 농경문화의 삶을 엿볼 수 있다.
포항 천마산 아래 고요히 자리한 천마저수지는 하늘을 나는 말의 전설이 깃든 곳으로 물 위를 횡단하는 52m 출렁다리와 수변 데크로드를 건너면 잔잔한 저수지 풍경이 한층 가까워진다.
문경 돌리네습지는 산 위에 오목하게 내려앉은 땅에 고인 물이 만든 세계적으로 희귀한 내륙 산지습지이다. 이곳에는 수달, 담비 등 다양한 야생생물이 서식하며 오랜 시간 자연이 조용히 담아온 깊고 맑은 생태의 풍경을 만날 수 있다.
의성 효천 저수지(효천지)는 자연 속에 조성된 쾌적한 오토캠핑장과 산책로가 어우러져 머물고 쉬어가는 시간 속에서 일상의 속도가 한 박자 느려지는 차분한 쉼을 제공한다.
팔공산 자락 아래 들판을 지켜온 칠곡 동명지 수변생태공원에서는 물 위에 떠 있는 부잔교와 주탑 형식의 현수교를 따라 걸으며 인근 송림사의 오층전탑 등 칠곡의 자연과 역사를 함께 마주할 수 있다.
경북문화관광공사 김남일 사장은 “6월 MVTI는 깊고 맑은 물 위에 비친 풍경을 따라 역사, 전설과 계절의 시간을 만나는 여정”이라며 “들판을 적신 물길처럼 삶의 곳곳에 스며 있는 경북의 저수지를 거닐며 일상의 평온한 쉼을 온전히 누려보시길 바란다”고 말했다.
‘MVTI’는 Monthly Visit Theme Item의 약자로 경북의 다양한 자원을 동향 분석과 전략적 아이디어를 통해 창의적·감성적 콘텐츠로 재구성하여 매월 발행하는 프로젝트다.
6월 MVTI 월간 자료집은 경북문화관광공사 홈페이지, 경북나드리 홈페이지 그리고 SNS 채널과 블로그 등에서도 볼 수 있다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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