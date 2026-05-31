“가짜 철학이 경북 교육 이끌게 버려둘 수 없어 양심고백”
이명선 소장, ‘따뜻한 교육 이야기’로 포장된 임종식 후보 비 도덕성에 입장문 발표
임종식 경북교육감 후보가 지난 제17대 교육감 선거 출마 당시 펴낸 저서 ‘임종식의 따뜻한 교육이야기’의 실제 집필자인 이명선 경북인성인문학교육연구소장이 전면 대필 사실을 폭로하며 입장문을 발표해 눈길을 모은다.
이 소장은 31일 입장문을 통해 “8년 전 임 후보는 해당 저서에 점 하나 찍지 않았고 심지어 책의 머리말과 인사말까지 모두 내가 작성했다”며 “당시 임 후보에게 책과 관련해 계속 이메일을 보낸 자료와 내가 직접 쓴 원고 원본이 그대로 남아 있어 대필 사실은 결코 부인하지 못할 것”이라고 말했다.
이 소장은 “자신의 철학과 경험이 담긴 책이 선거 국면에서 도내 13개 시·군 릴레이 북 콘서트 등을 통해 임 후보의 ‘따뜻한 교육’ 브랜드로 철저히 포장돼 선거에 이용되는 것을 지켜봐야 했다”고 밝혔다. 이 소장은 당시 임 후보 측의 거듭된 섭외와 삼고초려 끝에 집필에 동의했다고 털어놨다.
그는 저작권법상 ‘허위 저작자 표시’라는 법적 책임을 질 수 있음에도 불구하고 실명을 내걸고 양심선언에 나선 결정적 이유는 임 후보의 겉과 속이 다른 비도덕성 때문이라고 주장했다.
이 소장은 “임 후보와 개인적으로 틀어진 것은 없지만, 이 책을 통해 따뜻한 교육을 기치로 내걸고 당선된 뒤 지난 8년 간 보여준 행보는 따뜻한 교육과는 전혀 거리가 멀었다”며 “무엇보다 각종 재판과정에서 부하 직원들이 고통 받고 고생하는 모습을 뻔히 보고도 사과 한 번 하지 않는 모습을 보면서 그냥 침묵할 수는 없었다”고 배경을 설명했다.
이 소장은 “독자와 도민에게 전달된 메시지의 진정성이 훼손된 채 가짜 철학이 경북 교육을 이끌게 내버려 둘 수는 없다”며 “교육자적 양심을 걸고 언제든 취재에 응해 모든 진실을 낱낱이 밝히겠다”고 덧붙였다.
다음은 입장문 전문이다.
도민 여러분께 사죄드립니다.
진실을 고백합니다. 그리고 사죄드립니다. 저는 8년 전 임종식 교육감의 ‘따뜻한 교육 이야기’라는 책을 대필해 준 사람입니다. 지금 저의 마음은 참담합니다. 그때의 일을 뼈아프게 후회합니다. 그리고 다시 한번 사죄드립니다.
당시의 정치 상황은 박근혜 대통령의 탄핵정국이었습니다. 보수 괴멸의 위기 상황이었습니다. 그 상황에서 경북이라도 지키고자 임종식 후보를 도왔습니다. 지금 와서 돌이켜보면 어리석은 판단이었지만, 당시의 저로서는 최선의 판단이었습니다.
책의 집필 과정에서 임 후보는 점 하나 찍지 않았습니다. 그가 공동의 작업이라고 주장하는 것은 ‘TV 인터뷰’ 내용을 제가 요약하고 편집해서 책 뒤에 옮긴 것을 말합니다. 거듭 말씀드리지만 그는 점 하나 찍지 않았습니다. 모든 증거는 아직도 저에게 있습니다.
제가 지금 와서 양심고백을 하는 이유는 그의 이미지가 되어버린 ‘따뜻한 교육’이 너무 위선적이기 때문입니다. 모두가 알다시피 임 교육감은 4년에 걸쳐 수사와 재판을 받았습니다. 그 사건에 충실한 부하 직원들이 연루돼 헤아릴 수 없는 고통을 받았습니다. 이유들은 무수히 많지만, 이것이 제가 마음을 돌린 결정적인 이유입니다.
도민 여러분께 용서를 구합니다. 제가 쓴 책으로 인해 도민 여러분의 판단이 흐려졌다면 그것은 제가 비난받아야 마땅합니다. 사죄드립니다.
이 명 선(경북인성인문학 교육연구소장)
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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