이란 전쟁 휴전 승인 망설이는 트럼프, 딜레마 빠졌나…휴전도 공격 재개도 부담

트럼프 30일(현지시간)에도 이란 휴전 입장 안 밝혀

백악관 “트럼프, 레드라인 충족 협상만 할 것…이란 핵무기 안 돼”

美, 이란과 휴전안 불만족스러운 데다 공격 재개도 쉽지 않아

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 대통령 전용차량 비스트를 타고 백악관을 떠나 버지니아주에 있는 자신의 골프장으로 향하고 있다. 연합뉴스

호르무즈 해협은 개방된 해협이 될 것이다. 전 세계가 자유롭게 이용할 수 있는 통행료 없는 해협이 될 것”이라며 “그것이 원래 그래야 하는 모습”이라고 강조했다.