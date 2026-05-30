최종 사전투표율 23.51%…역대 지방선거 중 최고

6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표함에 투표용지를 넣고 있다. 연합뉴스

사전투표율은 첫날인 29일에는 11.6%, 둘째 날인 30일에는 11.91%를 각각 기록했다.

가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였다.

서울의 투표율은 23.84%였다.