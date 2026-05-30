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최종 사전투표율 23.51%…역대 지방선거 중 최고

입력:2026-05-30 19:12
수정:2026-05-30 19:50
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6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표함에 투표용지를 넣고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 사전투표율이 역대 지방선거 가운데 가장 높은 23.51%를 기록했다.

30일 중앙선거관리위원회에 따르면 전날부터 이틀간 진행된 사전투표에서 오후 6시 기준 전체 유권자 4464만9908명 가운데 1049만8411명(23.51%)이 투표를 마친 것으로 나타났다.

이는 역대 지방선거 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율(20.62%)보다 2.89% 포인트 높은 수치다.


사전투표율은 첫날인 29일에는 11.6%, 둘째 날인 30일에는 11.91%를 각각 기록했다.

전국 17개 시·도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 38.95%를 기록한 전남이었으며, 가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였다. 서울의 투표율은 23.84%였다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr


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