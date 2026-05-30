최종 사전투표율 23.51%…역대 지방선거 중 최고
6·3 지방선거 사전투표율이 역대 지방선거 가운데 가장 높은 23.51%를 기록했다.
30일 중앙선거관리위원회에 따르면 전날부터 이틀간 진행된 사전투표에서 오후 6시 기준 전체 유권자 4464만9908명 가운데 1049만8411명(23.51%)이 투표를 마친 것으로 나타났다.
이는 역대 지방선거 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율(20.62%)보다 2.89% 포인트 높은 수치다.
사전투표율은 첫날인 29일에는 11.6%, 둘째 날인 30일에는 11.91%를 각각 기록했다.
전국 17개 시·도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 38.95%를 기록한 전남이었으며, 가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였다. 서울의 투표율은 23.84%였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사