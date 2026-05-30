‘몰입감 최고’ vs ‘전쟁이 장난이냐’…‘콜옵’ 신작이 소환한 게임의 윤리

신작 ‘모던워페어4’ 北남침 배경

한국군 병사 시점…몰입 극대화

출처 액티비전

경쟁작인 ‘배틀필드 6’는 지정학적 논란을 피해 가상의 민간 군사 기업을 적으로 설정하여 안전한 길을 택하기도 했다.

당사자가 아닌 다른 문화권의 회사가 남북한 간 충돌을 다룰 시 생길 수 있는 정서적 간극과 현실 왜곡 등 문제도 있다.

사내에 근무하는 한국인 직원들과 소통하기 위한 전용 채널을 만들어 일상과 군 복무의 디테일을 살리는 데 주력했다고 덧붙였다. 또한 스토리의 흑백논리를 피하기 위해 마을에서 탈북자를 무자비하게 쫓는 북한 독재 정권 소속 캐릭터로 플레이하는 임무도 포함시켰다. 단순히 선악구도로만 인물을 나누지는 않았다는 이야기다.