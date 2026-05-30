협상 두고 쪼개진 이란…“강경파 통제 못할 시 위기”

대통령 협상 호소에도 강경파 반발

‘절대 권력’ 최고지도자까지 맹비난

지난 3월 이란 테헤란에서 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 사망 소식을 접한 정부 지지자들이 하메네이를 애도하고 있다. 뉴시스

에 하메네이는

NYT는 강경파가 이란에서도 소수에 그치지만 이란 지도부가 이들을 통제하지 못할 경우 내부 분열이 닥칠 수 있다고 봤다. 이란 정치평론가 메흐디 라흐마티는 NYT에 “지도부가 강경파를 통제하고 억제할 계획을 마련해야 한다”면서 “그렇지 않으면 이란의 안정이 매우 위험해질 수 있다”고 조언했다.