협상 두고 쪼개진 이란…“강경파 통제 못할 시 위기”
대통령 협상 호소에도 강경파 반발
‘절대 권력’ 최고지도자까지 맹비난
이란 정부가 미국과 협상을 추진하고 있지만 국내 강경파의 반대에 맞닥뜨리고 있다. 강경파가 국영 언론과 집회를 동원해 미국과의 타협을 강력히 반대하면서 사회적 분열로까지 이어지는 양상이다.
29일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 이란 내 강경파 보수 의원인 에브라힘 아지지는 소셜미디어에 “트럼프는 이란이 현장의 승자이자 정복자로서 조건을 설정한다는 것을 알아야 한다”고 적었다. 미국이 이란의 요구조건을 전적으로 받아들이지 않는 이상 협상을 지지하지 않겠다는 태도로 해석된다.
이란 내 강경파는 새로운 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이에게까지 불만을 표출하고 있다. 서면으로 대미 협상팀 지지를 밝혔다는 이유에서다. 강경파 성직자 하미드 라사이는 전날 소셜미디어에서 하메네이를 비난하며 그를 성경에도 등장하는 코란 속 인물 ‘노아’의 반항적인 아들에 비유했다. 코란에서 이 아들은 믿음이 부족해 방주에 타지 않고 물에 빠져 죽는다.
마수드 페제시키안 이란 대통령은 대미 협상이 불가피하다는 점을 들어 반대파를 설득하고 있다. 페제시키안 대통령은 지난 25일 국영방송 고위 책임자들과의 회의에서 개전 초 사망한 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자마저 협상을 이어가야 한다는 것에 동의했다며 “그럼에도 우리는 (국영방송에서) 협상을 하면 안된다고 광고하고 있다”고 질책했다.
페제시키안 대통령과 갈리바프 수석 협상 대표는 앞서 지난달 최고지도자에게 보낸 공동 서한에서 이란이 직면한 경제 불안과 예산 위기를 경고했다. 또 합의가 없을 경우 대규모 폭동이 일어날 수 있다고 호소하며 타결의 필요성을 강조했다.
그러나 대표적 강경파 인사인 바게리 카니 국가최고안보회의 부비서는 이 서한에 유일하게 서명을 거부하고 해당 내용을 강경파 의원들에게 유출해 논란을 공론화했다. 이에 하메네이는 성명을 통해 모든 의원들에게 단합을 요구하며 “터무니없는 정치적 분열과 사회적 분열 확대를 자제하라”고 촉구했다.
NYT는 강경파가 이란에서도 소수에 그치지만 이란 지도부가 이들을 통제하지 못할 경우 내부 분열이 닥칠 수 있다고 봤다. 이란 정치평론가 메흐디 라흐마티는 NYT에 “지도부가 강경파를 통제하고 억제할 계획을 마련해야 한다”면서 “그렇지 않으면 이란의 안정이 매우 위험해질 수 있다”고 조언했다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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