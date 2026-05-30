소림사 전 주지 징역 24년… 30년간 668억 횡령‧유용
중국 유명 사찰 소림사의 전 주지가 수백억원 대 비리로 중형을 선고받았다.
30일 중국 관영 신화통신 등 외신에 따르면 중국 중부 허난성 신샹시 중급인민법원은 직무상 횡령·자금 유용, 뇌물 수수 및 공여 등 혐의로 재판에 넘겨진 소림사 전 주지 류잉청(과거 법명 스융신)에게 전날 징역 24년과 벌금 350만 위안(약 7억8000만원)을 선고했다.
법원은 류잉청이 30년간 총 3억위안(약 668억원)가량을 횡령·유용했다고 봤다. 류잉청은 유죄를 인정하고 항소 포기했다.
1981년 소림사에 들어간 류잉청은 1999년부터 지난해까지 26년간 소림사 주지로 재직하며 각종 수익사업에 성공, ‘소림사의 최고경영자(CEO)’로 통했다. 소림사 관리처는 지난해 7월 류잉청이 범죄 혐의로 당국 조사를 받고 있다고 발표했다. 중국불교협회는 직후 그의 승적을 박탈했다.
류잉청에 대한 의혹이 제기된 것은 이번이 처음이 아니다. 2015년 소림사 출신 승려들은 류잉청의 성추문 및 공금횡령 등 의혹을 제기했으나, 허난성 종교사무국은 수 개월간의 조사 끝에 이같은 의혹이 사실이 아니라고 판단했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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