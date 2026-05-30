“가짜 민주당” vs “진짜 범민주”… ‘평택 대전’ 격화일로
더불어민주당과 조국혁신당이 6·3 국회의원 재선거 격전지로 꼽히는 경기도 평택을을 놓고 설전 수위를 끌어 올렸다. 현장을 찾은 민주당 지도부가 “가짜 민주당 후보”라며 조국 혁신당 후보를 저격하자 혁신당은 조 후보야말로 ‘진짜 범민주진영 후보’라고 응수했다.
조승래 민주당 총괄선대본부장은 30일 경기도 평택의 김용남 후보 사무소에서 열린 현장 본부장단회의에서 “이재명 대통령이 선택한 사람, 민주당이 공천한 사람은 김 후보”라며 “가짜 민주당 후보가 마치 진짜인 것처럼 사람들을 현혹하고 있다”고 밝혔다. 이어 “가짜 민주당을 찍으면 국민의힘이 될 수도 있다. 진짜 민주당 후보를 지원해야 한다”고 강조했다.
민주당은 조 후보가 당선 시 두 당의 ‘연대와 통합’ 문제를 주도적으로 책임지겠다고 밝힌 데 대해서도 날을 세웠다. 황명선 최고위원은 “선거 이후 민주당과 혁신당 합당을 저는 생각하고 있지 않다”고 말했고, 평택병을 지역구로 둔 김현정 의원도 “(조 후보가) 본인이 당선되면 ‘합당을 주도하겠다’ 이렇게 얘기하는데 사실이 아니다. 금도를 넘는 것”이라고 거들었다.
민주당은 그간 비공개로 진행돼 온 본부장단회의를 평택에서 처음 공개회의로 열게 됐다며 평택 선거의 중요성을 부각했다. 강득구 최고위원은 “(평택에는) 대한민국 경제의 핵심인 삼성전자 반도체 공장, 대한민국 안보의 주축인 주한미군 기지, 대한민국 물류의 중심인 평택항이 있다”며 “이재명정부와 손발을 맞춰 일할 집권여당 민주당 국회의원과 평택시장이 필요하다”고 주장했다.
평택을 판세는 여론조사 공표금지 직전까지 안갯속 양상을 이어갔다. JTBC 의뢰로 여론조사 기관 메타보이스가 지난 25~27일 평택을 거주 유권자 500명을 조사한 결과 김 후보와 조 후보는 26%의 지지율을 얻어 동률, 유의동 국민의힘 후보 또한 23%를 얻어 3자 모두 오차범위(±4.4%포인트) 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다.
김 의원은 “평택을은 사전투표율이 낮고, 도농 복합도시라 막판 보수 결집이 상당히 세게 일어나는 곳”이라면서 “유 후보까지 오차범위 안에 있는 상황에서 표로써 민주 진보 진영의 단일화를 해달라”고 호소했다.
혁신당은 강하게 반발했다. 조 후보 재선거 선대위 대변인을 겸하고 있는 박병언 혁신당 선임대변인은 이날 논평에서 “‘조국 죽이기’가 민주당의 6·3 지방선거 최고 목표인가”라고 반문했다. 박 선임대변인은 “(민주당 지도부가) ‘가짜 민주당’을 찍으면 국민의힘에 유리해질 수 있다고 했는데 동감이다. 평택을에 ‘가짜 민주당 후보’가 있다”고 지적했다. 그러면서 김 후보의 세월호 망언 논란, 보좌관 폭행 의혹, 대부업체 차명 운영 의혹 등을 열거했다.
박 선임대변인은 “조정래 작가, 이해찬 전 총리의 동생 이해만, 유시민 작가를 비롯한 범민주진영의 지도적 인사들이 조 후보를 공개 지지하고 있다”며 “‘가짜 민주당 후보’를 찍지 말고 진짜 범민주진영의 후보, 조 후보를 선택해 달라”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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