“한국, 중국 겨눈 단검” 발언에…정부, 미국에 입장 전달

브런슨 “한국, 아시아 비수, 일본은 방어벽”

청와대 “한미 간 소통 통해 제반 현안 논의”

중국 “선 넘었다” 미국에 경고 메시지

여권 “브런슨 발언 유감…중국 반응도 부적절”

연합뉴스

제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 최근 중국 입장에서 한국을 ‘아시아 중심에 있는 비수’로 묘사한 데 대해 정부가 미국에 입장을 전달했다. 사실상 유감을 표명한 것으로 보인다는 해석이 지배적이다.



30일 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장과 국방부, 외교부 등은 각급 외교·안보 채널을 통해 미국 측에 브런슨 사령관 발언 관련 입장을 전한 것으로 전해졌다. 해당 발언에 대한 유감과 우려를 표명하고 자제 요청을 했을 것으로 예상된다.



청와대 관계자는 “한미 간 외교·안보 채널을 통한 구체적 협의 내용에 대해 확인해줄 수 없다”면서도 “최근 브런슨 사령관의 일련의 대외 발언에 대해 인지하고 있으며 한미 간에는 제반 현안에 대해 각급에서 소통해오고 있다”고 밝혔다.



앞서 브런슨 사령관은 지난 22일 미국 육군 전쟁대학 주관 팟캐스트에 나와 “그들(중국)이 중국 동부 해안에서 바라볼 때, 눈에 들어오는 건 아시아의 중심에 있는 비수라 할 한국, 그리고 일종의 방패이자, 그들이 남중국해 너머로 나아가려 하는 야심을 가질 때 방어벽 같은 일본이 있다”고 발언했다. 미국의 대중국 견제 전략상 한국의 지정학적 가치를 설명한 것으로 해석되지만 외교관계나 주둔국인 한국의 주권을 고려하면 미군 사령관으로서 부적절한 발언이라는 비판이 나왔다.



발언 뒤 주한중국대사관은 브런슨 사령관이 한국과 주한미군을 중국을 겨냥한 전진기지로 묘사했다고 반발했다. 또한 일부 한국 언론을 통해 “귀하의 발언은 분명히 선을 넘었다”고 비판했다.







부 대변인은 중국을 향해서도 “대한민국 주재 대사관을 통해 한국 언론을 상대로 미국을 비판한 중국 정부의 대응 방식도 적절하지 않다”고 꼬집었다. 이어 “자국을 겨냥한 발언이라는 사정을 모르지 않으나, 한국 여론을 끌어들이는 모양새는 이웃 나라가 갖춰야 할 외교적 절제와는 거리가 멀어 보인다”고 비판했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 최근 중국 입장에서 한국을 ‘아시아 중심에 있는 비수’로 묘사한 데 대해 정부가 미국에 입장을 전달했다. 사실상 유감을 표명한 것으로 보인다는 해석이 지배적이다.30일 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장과 국방부, 외교부 등은 각급 외교·안보 채널을 통해 미국 측에 브런슨 사령관 발언 관련 입장을 전한 것으로 전해졌다. 해당 발언에 대한 유감과 우려를 표명하고 자제 요청을 했을 것으로 예상된다.청와대 관계자는 “한미 간 외교·안보 채널을 통한 구체적 협의 내용에 대해 확인해줄 수 없다”면서도 “최근 브런슨 사령관의 일련의 대외 발언에 대해 인지하고 있으며 한미 간에는 제반 현안에 대해 각급에서 소통해오고 있다”고 밝혔다.앞서 브런슨 사령관은 지난 22일 미국 육군 전쟁대학 주관 팟캐스트에 나와 “그들(중국)이 중국 동부 해안에서 바라볼 때, 눈에 들어오는 건 아시아의 중심에 있는 비수라 할 한국, 그리고 일종의 방패이자, 그들이 남중국해 너머로 나아가려 하는 야심을 가질 때 방어벽 같은 일본이 있다”고 발언했다. 미국의 대중국 견제 전략상 한국의 지정학적 가치를 설명한 것으로 해석되지만 외교관계나 주둔국인 한국의 주권을 고려하면 미군 사령관으로서 부적절한 발언이라는 비판이 나왔다.발언 뒤 주한중국대사관은 브런슨 사령관이 한국과 주한미군을 중국을 겨냥한 전진기지로 묘사했다고 반발했다. 또한 일부 한국 언론을 통해 “귀하의 발언은 분명히 선을 넘었다”고 비판했다.그러나 국내에선 해당 발언과 중국 측의 반응 모두 온당치 않다는 지적이 나온다. 여당인 더불어민주당 부승찬 대변인은 논평에서 “대한민국의 전략적 위상을 임의로 규정함으로써 우리 국민의 주권을 침해하고, 외교적 긴장까지 조성한 해당 발언에 유감을 표한다”며 “대한민국의 외교·안보 전략은 오직 주권자인 국민이 스스로 결정한다”고 강조했다.부 대변인은 중국을 향해서도 “대한민국 주재 대사관을 통해 한국 언론을 상대로 미국을 비판한 중국 정부의 대응 방식도 적절하지 않다”고 꼬집었다. 이어 “자국을 겨냥한 발언이라는 사정을 모르지 않으나, 한국 여론을 끌어들이는 모양새는 이웃 나라가 갖춰야 할 외교적 절제와는 거리가 멀어 보인다”고 비판했다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지