‘압구정 현대타운’에 성큼…압구정5구역 현대건설 수주
현대건설, 압구정5구역 시공사로
조합 1199명 중 1016명 표 받아
서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업의 시공권이 치열한 2파전 끝에 현대건설에 돌아갔다. 현대건설은 앞서 압구정 2·3구역을 수주한 데 이어 5구역까지 연달아 시공권을 따내며, 압구정 일대를 ‘현대타운’으로 조성하겠다는 구상에 확고한 힘을 싣게 됐다.
정비업계에 따르면 압구정5구역 재건축정비사업조합은 30일 압구정고등학교에서 시공사 선정 총회를 열고 투표를 진행한 결과 현대건설을 최종 시공사로 선정했다. 전체 조합원 1199명 중 1016명(84.7%)이 투표에 참여했으며, 이 중 현대건설이 599표를 얻어 58.9%를 차지, 398표 득표에 그친 DL이앤씨를 제치고 시공사에 선정됐다.
압구정5구역 정비사업은 한양 1·2차 아파트를 헐고 지하 5층~지상 68층, 8개 동, 총 1397가구 규모의 공동주택을 공급하는 대형 프로젝트로, 책정된 사업비만 약 1조4960억원에 달한다.
현대건설은 이번 수주전에서 단지명으로 ‘압구정 현대 갤러리아’를 제안하며 프리미엄 주거 환경을 약속했다. 전 세대가 100% 한강 조망을 누릴 수 있도록 240도 파노라마 구조를 적용하고 3m 높이의 우물천장 설계를 도입할 예정이다. 현대자동차그룹과 협력해 무인 셔틀, 배송 로봇, 주차 로봇 등 미래형 첨단 주거 기술을 적극 도입하겠다는 차별화된 전략이 조합원들의 표심을 잡은 것으로 분석된다.
이번 수주로 현대건설은 작년 9월 2구역(신현대 9·11·12차)과 지난 25일 3구역(현대 1∼7차·10·13·14차, 대림빌라트)에 이어 5구역까지 차지하며 압구정 6개 재건축 구역 중 절반을 휩쓰는 기염을 토했다. 2구역(2조7488억원)과 3구역(5조5610억원), 5구역을 합산한 현대건설의 압구정 누적 수주 규모는 약 9조 8000억원 수준으로 대폭 늘었다.
다른 압구정 재건축 구역들의 상황은 엇갈린다. 4구역(현대 8차, 한양 3·4·6차)은 단독 응찰한 삼성물산이 앞서 지난 23일 시공권을 이미 확보했다. 반면 1구역(미성 1·2차)은 아직 조합설립추진위원회 단계에 머물러 있고, 6구역(한양 5·7·8차) 역시 한양 7차만 조합이 설립돼 시공사를 모두 확정한 2~5구역에 비해서는 상대적으로 사업 진척이 느리다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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