심상찮은 사전투표율…여야 해석은 ‘제 입맛대로’

여 “투표율 높을수록 범진보 유리해”

야 “투표장은 정권심판 분노의 현장”

학계 “투표율로 유불리 판단 어려워”

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 연합뉴스

반면 국민의힘 박성훈 중앙선대위 공보단장은 국회 브리핑에서 “

이재명 정부의 독선과 오만을 심판하겠다는 유권자들, 내 집과 재산을 지키려는 유권자들이 투표장에서 분노를 표시하고 있다고 생각한다”고 말했다. 양당 지지층 외 중도층이나 무당층이 투표장으로 나와 정권심판을 하려는 것으로 보는 시각에 가깝다.

전통적 통념과 부합하는 부분이 어느 정도 존재하지만, 투표율만을 가지고 특정 정당에 유불리를 따지는 것은 매우 어렵다”고 결론지었다.