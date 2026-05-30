유명 유튜버 집 찾아가 스토킹한 40대 여성 체포
유명 유튜버의 자택을 찾아가 현관 호출벨을 반복적으로 누른 40대 여성이 스토킹 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
경기 고양경찰서는 스토킹처벌법 위반 혐의로 40대 여성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 30일 밝혔다.
A씨는 지난 29일 오전 9시53분쯤 고양시 덕양구의 한 아파트에서 유튜버 B씨의 집 현관 호출벨을 여러 차례 누르는 등 스토킹 행위를 한 혐의를 받고 있다.
경찰은 “스토킹한 사람을 붙잡아 놓았다”는 내용의 신고를 받고 현장에 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다.
A씨는 경찰 조사에서 팬으로서 B씨를 만나기 위해 찾아갔다고 주장한 것으로 전해졌다.
경찰은 피해자 보호를 위해 A씨에 대해 B씨 접근 금지와 연락 금지 등을 포함한 긴급응급조치 1·2호를 결정했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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