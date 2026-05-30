남양주시, 호만천 기름유출사고 신속 방제작업 완료
경기 남양주시가 호평동 호만천 일대에서 발생한 기름유출 사고를 신속한 초동 조치와 유관부서 협업을 통해 수습하고 방제작업을 완료했다.
남양주시는 지난 25일 오후 5시55분쯤 호평동 일원에서 발생한 기름유출 사고에 대해 긴급 대응에 나서 오염 확산을 차단하고 방제작업을 마무리했다고 30일 밝혔다.
이번 사고는 적치돼 있던 드럼통을 차량이 충돌하면서 발생했으며, 약 50ℓ의 기름이 유출된 것으로 확인됐다. 시는 민원 접수 직후 현장에 출동해 유출 지점과 경로를 파악하고 긴급 방제조치를 실시했다.
시는 사고 다음 날인 26일 오전 호평평내행정복지센터와 환경정책과를 중심으로 유출 지점 하류에 흡착붐과 흡착포를 설치하고 흡착제를 살포하는 등 오염물질 확산 방지에 나섰다. 또한 오염된 주변 토사를 제거하고 우수받이 유입을 차단하는 등 추가 오염 예방 조치도 병행했다.
이어 오후에는 하수처리과와 합동으로 살수차와 준설차를 투입해 정밀 방제작업을 진행했다. 하천 내 잔여 폐유를 세척한 뒤 흡입·수거했으며, 흡착붐과 흡착포를 교체하고 흡착제를 추가 살포하는 등 후속 조치를 이어갔다.
이번 사고 대응에는 총 55명의 인력이 투입됐으며, 약 500m 구간을 대상으로 집중 방제와 예찰 활동이 실시됐다. 시청과 행정복지센터 간 유기적인 협업을 통해 하천 오염 확산을 최소화했다는 설명이다.
시는 사고 이후에도 잔존 오염 여부를 확인하기 위해 28일까지 현장 모니터링과 예찰 활동을 지속했다. 추가 유출이나 특이사항이 발견되지 않음에 따라 방제작업을 최종 종료했다.
시는 수질오염사고에 대비해 연간 2~3회 방제훈련을 실시하고 있으며, 권역별 방제창고 8개소를 운영해 흡착붐과 흡착포 등 방제물품을 상시 비치하는 등 대응체계를 유지하고 있다.
특히 시는 지난 2023년 진건읍 사능리 식용유 유출 사고 당시에도 신속한 초동 조치와 방제작업을 통해 사능천과 왕숙천의 오염물질을 제거한 경험이 있어, 이번 사고 역시 축적된 현장 대응 역량을 바탕으로 신속히 수습할 수 있었다고 밝혔다.
김상수 남양주시장 권한대행은 “초기 대응과 유관부서 간 긴밀한 협업을 통해 신속하게 사고를 수습할 수 있었다”며 “앞으로도 수질오염사고 예방과 대응체계를 지속적으로 강화해 시민 안전과 하천 환경 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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