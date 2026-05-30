고양서 ‘2026 마이케이 페스타’ 열려…1차 티켓 예매 오픈
킨텍스·소노캄 고양 일대서 진행
트레저·라이즈·제로베이스원 등 공연
경기 고양시 킨텍스와 소노캄 고양 일대에서 ‘2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)’가 개최된다.
‘2026 마이케이 페스타’는 K-POP 콘서트 최종 라인업을 공개하고 6월 4일 1차 티켓 예매를 진행한다.
문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 공동 주최·주관하는 이번 행사는 6월 25일부터 28일까지 4일간 K-POP 공연을 비롯해 전시·체험, 토크세션, 비즈니스 프로그램 등 K-컬처 전반을 아우르는 종합 행사가 진행된다.
특히 킨텍스 제1전시장에서는 6월 26~27일 양일간 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트들이 참여하는 대형 콘서트가 진행된다.
6월 26일에는 트레저(TREASURE), 라이즈(RIIZE), 피원하모니(P1Harmony), 트리플에스(tripleS), 이븐(EVNNE), 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 무대에 오른다.
이어 27일에는 하이라이트(HIGHLIGHT), 웬디(WENDY), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 이펙스(EPEX), 이즈나(izna), 킥플립(KickFlip)이 출연한다.
1차 티켓 예매는 6월 4일 진행된다. 26일 공연은 오후 7시, 27일 공연은 오후 8시부터 순차 오픈되며, 2차 예매는 6월 18일 예정이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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