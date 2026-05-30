고양서 ‘2026 마이케이 페스타’ 열려…1차 티켓 예매 오픈

킨텍스·소노캄 고양 일대서 진행

트레저·라이즈·제로베이스원 등 공연

특히 킨텍스 제1전시장에서는 6월 26~27일 양일간 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트들이 참여하는 대형 콘서트가 진행된다.