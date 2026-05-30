19세 신예에게 무너진 조코비치…‘세월 앞에 장사 없네’
BBC “조코비치 노화의 조짐 왔다”
조코비치 “폰세카가 더 나았다”
조코비치 프랑스오픈 마지막일 수도
2026년 프랑스 오픈에서 백전노장 노박 조코비치(39)가 브라질 신성 주앙 폰세카(19)에게 무릎을 꿇으며 이변의 희생양이 됐다. 약 5시간에 걸친 혈투 끝에 나온 결과다.
조코비치는 29일(현지시간) 2026 프랑스 오픈 메인 경기장인 ‘코트 필립 샤트리에(Court Philippe-Chatrier)’에서 열린 남자 단식 경기에서 폰세카를 상대해 세트 스코어 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7로 역전패를 당했다. 조코비치는 초반 두 세트를 먼저 따내며 승기를 잡는 듯했으나 내리 세 세트를 내줬다.
조코비치는 4세트 4-3으로 앞선 상황에서 브레이크 포인트 기회까지 잡았지만 시간이 지날수록 덥고 습한 날씨 속에서 체력적인 한계를 드러냈다. 코트 옆에서 구역질을 할 정도였다. 조코비치는 경기 뒤 “솔직히 체력이 고갈됐다. 다음 세트부터는 코트 위에서 몸 상태가 전혀 좋지 않았다”고 털어놨다.
이번 대회는 조코비치가 남녀 통산 최다인 25번째 메이저 대회 우승이라는 대기록을 달성할 절호의 기회로 여겨졌다. 세계 1위 야닉 시너가 2라운드에서 조기 탈락하고 2위 카를로스 알카라스가 불참하면서다. 영국 BBC 방송은 이번 경기를 두고 ‘아버지의 시간이 그의 어깨에 앉아 기다리고 있었다(Father Time has been sat waiting on his shoulder)’며 조코비치에게도 노화의 조짐이 찾아왔다고 평가했다.
상대인 폰세카는 이날 경기에서 지친 조코비치를 상대로 강력한 포핸드와 절묘한 드롭샷을 적재적소에 구사했다. 매치 포인트 상황에서 3연속 서브 에이스를 꽂아 넣기도 했다. 패배 후 코트를 떠나는 조코비치를 향해 관중들은 기립 박수를 보냈다. 일각에서는 이것이 39세인 그가 프랑스 오픈에서 치른 마지막 경기일 수도 있다고 관측했다.
조코비치는 폰세카에게 아낌없는 찬사를 보냈다. 조코비치는 “내 경기력에 큰 잘못이 있었다고 생각하지 않는다. 단지 그가 더 나은 선수였다”며 패배를 깨끗이 인정했다. 이어 “오늘 우리 모두는 왜 그에게 그토록 열광하는지 확인했다. 그는 엄청난 테니스(lights-out tennis)를 보여줬다”고 치켜세웠다.
한편 유력한 우승 후보 조코비치마저 짐을 싸면서 이번 프랑스 오픈 남자 단식 대진표는 완전히 예측 불가능한 혼전 양상으로 접어들었다. 기존 챔피언들이 모두 탈락함에 따라 31일 결승전에서는 새로운 그랜드슬램 남자 단식 챔피언이 탄생할 예정이다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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