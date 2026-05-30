토스페이먼츠, VAN 별도 법인 분리… “PG 사업에 집중”

PG는 사업 집중·시너지 강화

VAN 부문은 기존 토스 물량 중심 유지

업계 “PG·VAN 분리 운영, 검증된 모델”

나이스정보통신은

PG 사업 부문을 물적분할해 신설법인 나이스페이먼츠로 분리한 바 있다. 당시 나이스정보통신은 “오프라인 VAN과 온라인 PG의 사업 영역 경계가 명확하다”며 “각 사업에 주력하기 위해 분리 운영하는 것이 효율적”이라고 설명했다. 이후 양사는 약 9년간 별도 법인 체제로 운영됐다.