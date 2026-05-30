토스페이먼츠, VAN 별도 법인 분리… “PG 사업에 집중”
PG는 사업 집중·시너지 강화
VAN 부문은 기존 토스 물량 중심 유지
업계 “PG·VAN 분리 운영, 검증된 모델”
토스페이먼츠가 사내 부가가치통신망(VAN) 부문을 별도 법인으로 분리한다. 전자지급결제대행(PG) 사업에 집중하기 위해서다. 신설 VAN 법인은 기존 토스 그룹 내부에서 발생하는 결제 물량을 처리하는 방식으로 운영된다.
30일 업계에 따르면 토스페이먼츠는 전날 이사회를 열어 VAN 부문 분할을 핵심으로하는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 기준일 설정을 공고했다. 공고에 따르면 토스페이먼츠는 회사 내부에서 운영해온 VAN 사업 부문을 분할해 신설법인으로 분리한다.
분할 이후에도 토스페이먼츠는 기존과 동일하게 PG 사업을 운영한다. 신설 VAN 법인은 기존 토스 그룹 내부에서 발생하는 결제 물량을 처리하는 방식으로 운영될 전망이다.
이번 분할이 이례적인 결정은 아니라는게 업계의 분석이다. 나이스정보통신은 2016년 7월 PG 사업 부문을 물적분할해 신설법인 나이스페이먼츠로 분리한 바 있다. 당시 나이스정보통신은 “오프라인 VAN과 온라인 PG의 사업 영역 경계가 명확하다”며 “각 사업에 주력하기 위해 분리 운영하는 것이 효율적”이라고 설명했다. 이후 양사는 약 9년간 별도 법인 체제로 운영됐다.
토스페이먼츠의 이번 분할은 한 법인에 함께 있던 PG와 VAN을 사업 성격에 맞춰 별도 법인으로 분리한다는 구조가 동일하다. 결제 업계 한 관계자는 “과거 나이스 사례에서 보듯 한 법인에 PG와 VAN을 함께 두던 사업자가 각 사업의 성격에 맞춰 법인을 분리해 운영하는 방식은 결제 업계에서 검증된 구조”라고 말했다.
토스페이먼츠 관계자는 “각 사업의 성격에 맞는 별도 운영 구조가 필요하다는 판단”이라며 “신설 법인은 기존 물량을 안정적으로 운영하는 수준으로 운영될 예정이다”라고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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