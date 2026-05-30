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[속보] 지방선거 둘째날 사전투표율 오전 10시 현재 14.29%

입력:2026-05-30 10:08
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6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 충북 청주 강서2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다. 연합뉴스

조효석 기자 promene@kmib.co.kr

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