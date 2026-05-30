시사 전체기사 [속보] 지방선거 둘째날 사전투표율 오전 10시 현재 14.29% 입력:2026-05-30 10:08 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 충북 청주 강서2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다. 연합뉴스조효석 기자 promene@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李, 기표 도중 나와 논란… 野 “특정 후보 지지” 與 “억지” 2 가던 길 가나, 다른 길 가나… 한동훈 생환 최대 변수 3 오세훈, 서울시 압수수색에 “쓰레기통까지 뒤져가라…명백한 선거공작” 4 “대통령 지지하면 1번” “독재 막으려면 2번”… 투표 독려 사활 5 악수하다 손목 부여잡은 박근혜…PK·강원 돌며 국힘 지원 해당분야별 기사 더보기 1 “2배 먹는다더니 왜 손실”… 삼전닉스 단일종목 레버리지 혼란 2 LG전자 “해고 통보 사실 아냐”…흉기 사건 가해자 주장 반박 3 ‘젠슨 황 효과’ LG전자 상한가… 천장 뚫린 코스피, 최고가 경신 4 진격의 삼성전자… 7세대 ‘HBM4E’ 샘플 세계 최초 출하 5 수도권 346만원, 비수도권 296만원… 더 벌어진 평균임금 해당분야별 기사 더보기 1 ‘스와핑 집성촌’ 건설 목표…회원 6300명 집단 성관계 모임 적발 2 “서소문 사고로 아버지가…” 폐업 위기 약사 부부 유튜버 눈물 3 ‘국산 콩의 여왕’ 함정희 대표, 장기기증으로 5명에 새 생명 [아살세] 4 “삼성 반도체 공장 멈추겠다” 타워크레인 노동자 총파업 5 ‘韓대학생 고문·살해’… 중국인 6명에 법정 최고 종신형 해당분야별 기사 더보기 1 “차라리 양 칠래”…중국 양치기 구인에 700명 몰려 2 “내 금발 어때?” 트럼프 닮은 물소, 도축 직전 극적 생존 3 세계 최대 정유사 “재고 사상 최저…유가 150달러 갈수도” 4 ‘종전 MOU’ 승인 미룬 트럼프… 핵·호르무즈 놓고 대치 5 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 해당분야별 기사 더보기 1 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? 2 정몽규 축구협회장, 북중미월드컵 폐막 후 사퇴한다 3 “월드컵 끝나고 사퇴”… 정몽규 축구협회장, 13년 만에 물러난다 4 임지연 코믹 연기 통했다… 드라마 ‘멋진 신세계’ 인기몰이 5 “본 적 없는 캐릭터”… ‘멋진 신세계’ 임지연표 코미디 통했다 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 무용 사진가 옥상훈이 20년간 춤의 현장서 포착한 사진과 글 3 앨리스 달튼 브라운 회고전 흥행… 첫 주말 3000명 몰려 4 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 5 ‘창단 10주년’ 에스메 콰르텟 “현악사중주 매력 느껴 보세요” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “월드컵 끝나고 사퇴”… 정몽규 축구협회장, 13년 만에 물러난다 대학 축제 ‘미친 라인업’에… 학생증 대여·재학생 인증 퀴즈까지 회색 넥타이 맨 李대통령, 투표 모습 찍힌 이재용 회장 LG전자 “해고 통보 사실 아냐”…흉기 사건 가해자 주장 반박 가던 길 가나, 다른 길 가나… 한동훈 생환 최대 변수 ‘스와핑 집성촌’ 건설 목표…회원 6300명 집단 성관계 모임 적발 “서소문 사고로 아버지가…” 폐업 위기 약사 부부 유튜버 눈물 “차라리 양 칠래”…중국 양치기 구인에 700명 몰려 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요