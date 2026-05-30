트럼프 ‘이란 최종 결정’ 공언했지만…발표 감감무소식

트럼프 ‘최종 결정’ 공언 마라톤 회의

2시간 회의 끝난 뒤에도 결과 발표 없어

연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 회의에서 이란 전쟁 관련 ‘최종 결정’을 내리겠다고 공언했지만 회의가 끝난 뒤에도 결정이 발표되지 않고 있다. 양국의 막판 조율은 여전히 진행 중인 상황이다.



29일(현지시간) 외신보도를 종합하면 트럼프 대통령은 이날 백악관 상황실에서 고위 참모들과 회의를 갖고 이란과의 60일 휴전 연장 및 평화 합의안 타결 여부를 결정하기 위한 최종 점검에 나섰다. 이날 회의는 약 2시간 동안 진행됐다.



회의가 끝난 후에도 트럼프 대통령의 즉각적인 최종 서명이나 공식 발표는 나오지 않았다. 대통령이 결정을 내렸느냐는 질문에 백악관 관계자는 기자단에 “트럼프 대통령은 미국에 이익이 되고 자신의 레드라인을 만족시키는 거래만 할 것이다. 이란은 결코 핵무기를 소유할 수 없다”고 답했다.



트럼프 대통령은 이날 회의 전후로 자신의 소셜미디어인 ‘트루스소셜’에 합의 성사를 위한 조건을 공표하며 이란을 압박했다. 요약하면 고농축 우라늄 등 ‘핵 물질의 파괴’와 ‘호르무즈 해협의 통행료 없는 즉각적인 개방’이다.



미국은 해당 조건을 충족하는 것과 연계해 이란 항구와 선박에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 방안을 언급했다. JD 밴스 부통령 역시 언론에 “아직 (최종 합의에) 도달하지는 않았지만 양국이 매우 근접해 있다”며 타결 기대감을 키웠다.







이란 혁명수비대와 파르스 통신 등 소식통들은 현 단계에서 ‘핵 관련 의제’는 논의되지 않았다고 반박했다. 호르무즈 해협의 향후 관할권 또한 이란의 주권적 책임 하에 있다고 재확인했다. 이스라엘군은 레바논 리타니 강을 건너 지상전을 확대하고 베이루트를 타격하는 등 공세를 이어가고 있다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 회의에서 이란 전쟁 관련 ‘최종 결정’을 내리겠다고 공언했지만 회의가 끝난 뒤에도 결정이 발표되지 않고 있다. 양국의 막판 조율은 여전히 진행 중인 상황이다.29일(현지시간) 외신보도를 종합하면 트럼프 대통령은 이날 백악관 상황실에서 고위 참모들과 회의를 갖고 이란과의 60일 휴전 연장 및 평화 합의안 타결 여부를 결정하기 위한 최종 점검에 나섰다. 이날 회의는 약 2시간 동안 진행됐다.회의가 끝난 후에도 트럼프 대통령의 즉각적인 최종 서명이나 공식 발표는 나오지 않았다. 대통령이 결정을 내렸느냐는 질문에 백악관 관계자는 기자단에 “트럼프 대통령은 미국에 이익이 되고 자신의 레드라인을 만족시키는 거래만 할 것이다. 이란은 결코 핵무기를 소유할 수 없다”고 답했다.트럼프 대통령은 이날 회의 전후로 자신의 소셜미디어인 ‘트루스소셜’에 합의 성사를 위한 조건을 공표하며 이란을 압박했다. 요약하면 고농축 우라늄 등 ‘핵 물질의 파괴’와 ‘호르무즈 해협의 통행료 없는 즉각적인 개방’이다.미국은 해당 조건을 충족하는 것과 연계해 이란 항구와 선박에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 방안을 언급했다. JD 밴스 부통령 역시 언론에 “아직 (최종 합의에) 도달하지는 않았지만 양국이 매우 근접해 있다”며 타결 기대감을 키웠다.하지만 이란 정부는 아직 최종 합의가 이루어지지 않았다고 선을 그었다. 에스마일 바카에이 이란 외무부 대변인은 국영 매체에서 “메시지 교환은 지속되고 있으나, 아직 최종 합의에 도달한 것은 없다”고 밝혔다. 모함마드 바게르 갈리바프 이란 측 수석 협상가 역시 “우리는 보증이나 말을 전혀 믿지 않으며, 오직 행동만을 믿는다”고 강조했다.이란 혁명수비대와 파르스 통신 등 소식통들은 현 단계에서 ‘핵 관련 의제’는 논의되지 않았다고 반박했다. 호르무즈 해협의 향후 관할권 또한 이란의 주권적 책임 하에 있다고 재확인했다. 이스라엘군은 레바논 리타니 강을 건너 지상전을 확대하고 베이루트를 타격하는 등 공세를 이어가고 있다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지