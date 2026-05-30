美 국방, 韓 치켜세우고 유럽 압박 “무임승차 끝나”
피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 유럽과 북대서양조약기구(NATO) 회원국들을 압박하면서 한국을 비롯한 아시아·태평양 국가를 ‘롤 모델’로 제시했다. 방위비 인상 등의 방식으로 책임을 분담하라는 취지다.
블룸버그 등 외신에 따르면 헤그세스 장관은 30일(현지시간) 오전 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 기조연설에서 “미국 납세자의 관대함에 계속 무임승차할 수 있을 거라고 믿는 이들은 들으라. 그런 시절은 끝났다”고 밝혔다. 이어 “집단적 방위를 위해 앞으로 나서 제 몫의 책임을 지지 않는 동맹국과는 ‘일하는 방식’이 분명히 달라질 것”이라고 경고했다.
보다 직접적으로 대상을 특정한 압박 메시지도 냈다. 헤그세스 장관은 “유럽과 나토는 중대한 결정을 내려야 한다”고 말했다.
반면 필리핀, 호주, 인도네시아, 싱가포르 등 아시아·태평양 지역 동맹국들에 대해서는 긍정적 평가를 내놨다. 이들 국가가 자체적인 방위력 강화에 나서고 있다는 것이다. 헤그세스 장관은 도널드 트럼프 행정부가 ‘모범적 동맹국’과의 공조를 우선시할 것이라며 이들 국가가 “유능하고 냉철하며 자국 이익을 수호할 준비가 돼 있다”고 치켜세웠다.
한국을 콕 집어 거론하기도 했다. 정부의 전시 작전권 전환 추진을 고무적 변화로 꼽은 것이다. 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5% 수준까지 증액하기로 한 현 정부 결정도 언급했다. 헤그세스 장관은 “한국이 보여준 실용주의와 리더십에 박수를 보낸다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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