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李대통령 “투표는 민주주의 생명줄”… 둘째날 사전투표율 13%

입력:2026-05-30 09:33
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이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터 사전투표소에서 투표를 마치고 기표소를 나서고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 6·3 지방선거 둘째날인 30일 SNS 메시지를 통해 투표 참여를 독려했다. 그는 엑스(X) 게시물에서 “꼭 투표합시다”라며 “투표는 민주주의의 생명줄”이라고 강조했다.

이 대통령은 “투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다”고도 했다. 그러면서 “투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것”이라고 규정했다.

이 대통령과 김혜경 여사 부부는 앞서 전날 서울 종로구 삼청동 주민센터를 방문해 투표에 참여했다.


지선 사전투표 둘째날인 이날 오전 9시 기준 투표율은 13.35%로 집계됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 전날 기록한 투표율 11.60%는 역대 지선 사전투표 첫날 투표율 중 가장 높은 수치다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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