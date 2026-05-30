李대통령 “투표는 민주주의 생명줄”… 둘째날 사전투표율 13%

李대통령 “투표는 민주주의 생명줄”… 둘째날 사전투표율 13%
이재명 대통령이 6·3 지방선거 둘째날인 30일 SNS 메시지를 통해 투표 참여를 독려했다. 그는 엑스(X) 게시물에서 “꼭 투표합시다”라며 “투표는 민주주의의 생명줄”이라고 강조했다.
이 대통령은 “투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다”고도 했다. 그러면서 “투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것”이라고 규정했다.
이 대통령과 김혜경 여사 부부는 앞서 전날 서울 종로구 삼청동 주민센터를 방문해 투표에 참여했다.
지선 사전투표 둘째날인 이날 오전 9시 기준 투표율은 13.35%로 집계됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 전날 기록한 투표율 11.60%는 역대 지선 사전투표 첫날 투표율 중 가장 높은 수치다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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