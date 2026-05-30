李대통령 “투표는 민주주의 생명줄”… 둘째날 사전투표율 13%

이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터 사전투표소에서 투표를 마치고 기표소를 나서고 있다. 청와대통신사진기자단

엑스(X) 게시물에서 “꼭 투표합시다”라며 “투표는 민주주의의 생명줄”이라고 강조했다.

이 대통령은 “투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다”고도 했다. 그러면서 “투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것”이라고 규정했다.