서소문 사고에 멈췄던 경의선, 운행 재개

코레일 최초 열차 KTX 405호 운행 개시

경의선 전동 열차 5시 37분 서소문 통과

연합뉴스

31일부터는 모든 열차 운행이 단계적으로 정상화될 전망이다.

코레일에 따르면 그간 모든 역에 임시 정차했던 KTX는 이날부터 정해진 운행 계획에 맞춰 정차한다.