서소문 사고에 멈췄던 경의선, 운행 재개
코레일 최초 열차 KTX 405호 운행 개시
경의선 전동 열차 5시 37분 서소문 통과
경의선 열차 운행이 재개됐다. 지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 멈춘 지 나흘만이다.
코레일에 따르면 경의선을 지나는 첫 승객 열차 KTX 405호가 이날 오전 6시 정각에 경기 고양시 행신역을 출발했다. 이 열차는 18분 뒤 서소문 일대 구간을 통과해 약 2분 뒤 서울역에 도착했다. 문산을 출발해 파주∼일산∼행신∼신촌 등을 거쳐 서울역으로 향하는 경의선 전동 열차 첫차도 이날 오전 5시 37분쯤 출발해 서소문 구간을 통과했다.
31일부터는 모든 열차 운행이 단계적으로 정상화될 전망이다. 코레일은 수도권 광역철도가 전체적으로 정상 운행 중이라면서 강릉·중앙선 KTX-이음 서울∼청량리역 구간도 정상 운행을 시작했다고 공지했다. 30일 전체 열차 운행 횟수는 643회로, 평소 758회에서 115회 중지된다. 운행률은 84.8%다.
코레일에 따르면 그간 모든 역에 임시 정차했던 KTX는 이날부터 정해진 운행 계획에 맞춰 정차한다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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