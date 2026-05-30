시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 05월 30일)

입력:2026-05-30 05:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 30일 토요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 16.0도, 인천 16.0도, 수원 15.0도, 춘천 14.0도, 강릉 17.0도, 청주 13.0도, 대전 13.0도, 전주 14.0도, 광주 13.0도, 대구 15.0도, 부산 16.0도, 제주 18.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 28.0도, 인천 26.0도, 수원 26.0도, 춘천 29.0도, 강릉 29.0도, 청주 29.0도, 대전 28.0도, 전주 29.0도, 광주 29.0도, 대구 29.0도, 부산 30.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.


오늘은 미세먼지가 기승을 부릴 전망입니다. 되도록 외출을 자제하시고, 만약 외출할 경우엔 마스크를 꼭 챙겨야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자


※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
가던 길 가나, 다른 길 가나… 한동훈 생환 최대 변수
LG전자 “해고 통보 사실 아냐”…흉기 사건 가해자 주장 반박
회색 넥타이 맨 李대통령, 투표 모습 찍힌 이재용 회장
“‘열일’ 하는 척 삼전 매수”…엑셀 위장 주식 사이트 등장
정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게?
오세훈, 서울시 압수수색에 “쓰레기통까지 뒤져가라…명백한 선거공작”
‘스와핑 집성촌’ 건설 목표…회원 6300명 집단 성관계 모임 적발
“서소문 사고로 아버지가…” 폐업 위기 약사 부부 유튜버 눈물
국민일보 신문구독