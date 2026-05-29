‘범죄도시 5’ 김철윤, 광수대 핵심 형사役…마동석과 호흡
배우 김철윤이 영화 ‘범죄도시 5’에서 마동석과 호흡을 맞춘다.
김철윤은 ‘범죄도시 5’에서 광수대 1팀 형사 강진수 역으로 활약한다고 29일 소속사 리드엔터테인먼트가 밝혔다. 강진수는 팀장 마석도(마동석)가 이끄는 광수대 1팀 형사 5인방의 핵심 인물이다. 김철윤은 특유의 현실감 있는 연기와 묵직한 존재감으로 캐릭터에 입체감을 더할 예정이다.
‘범죄도시’는 한국 영화 시리즈 최초 ‘트리플 천만’ 기록을 세웠고 시리즈 누적 관객 수 4000만명을 돌파한 흥행 시리즈다. 다섯 번째 작품 ‘범죄도시 5’는 괴물 형사 마석도가 8년의 기다림 끝에 최악의 범죄를 벌이기 시작한 이강태(김재영)에 맞서 펼치는 범죄 소탕 작전을 그린다.
김철윤은 작품마다 자신만의 색깔을 더한 연기로 존재감을 쌓아왔다. tvN 드라마 ‘태풍상사’에서 태국인 혼혈 캐릭터 고하늘 역으로 유쾌한 매력을 선보였으며, 디즈니+ 시리즈 ‘탁류’에서는 왈패 중복 역으로 거친 눈빛과 날 선 분위기로 복합적인 감정을 풀어내 깊은 인상을 남겼다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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