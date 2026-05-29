버추얼 아이돌 미라클, 싱글 ‘6층’ 발매…“우리만의 길로”
버추얼 아이돌 미라클(MY:RAKL)이 디지털 싱글 ‘6층(Scene 2, Take 1)’을 발매했다고 29일 밝혔다.
전날 각종 음원 사이트를 통해 공개된 ‘6층’은 미라클이 스스로 택한 새로운 출발의 좌표를 의미한다. 현실과 가상의 경계를 넘어 자신들만의 길을 만들어가겠다는 의지를 담아낸 곡이다. 설렘과 성장, 도전의 과정을 한 편의 영화처럼 풀어냈다. ‘Scene 2, Take 1’이라는 부제에는 새로운 챕터의 첫 장면을 여는 미라클의 다짐이 담겼다.
신곡은 세상의 시선에 흔들리지 않고 자신들만의 방식으로 미래를 향해 나아가겠다는 메시지를 전한다. 화려한 무대 뒤에서 묵묵히 꿈을 향해 달려온 시간과 더불어 팬 한 명 한 명을 향한 진심을 노랫말에 녹여 냈다.
‘6층(Scene 2, Take 1)’은 미라클이 팬들에게 보내는 편지이자 앞으로 펼쳐질 이야기를 예고하는 프롤로그다. 영화의 쿠키 영상처럼 여운을 남기며 끝이 아닌 새로운 시작을 암시한다. 미라클은 “우리의 이야기는 진행 중이며 우리를 알아봐 주는 순간 다음 장면이 다시 시작된다”는 희망의 메시지를 전한다.
‘6층(Scene 2, Take 1)’은 미라클이 진행 중인 월간 음악 프로젝트 ‘미라클 더 시리즈’의 네 번째 이야기다. ‘미라클 더 시리즈’는 매달 새로운 음악과 메시지를 통해 자신들의 경험과 메시지를 음악으로 기록하고 팬들과 소통하며 성장 서사를 이어가는 프로젝트다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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