[속보] 서울시 “서소문 고가 철거 완료”…내일 경의선 운행 재개
붕괴 사고로 6명의 사상자를 낸 서울 서소문 고가차도의 주요 상부 구조물 철거가 29일 완료됐다. 사고 여파로 통제됐던 경의선 열차 운행은 30일 첫차부터 정상화될 전망이다.
서울시는 “이날 0시부터 진행한 서소문 고가 상부 구조물에 대한 긴급 철거 공사를 오후 9시40분쯤 모두 완료했다”고 밝혔다. 지난 26일 오후 2시33분쯤 붕괴 사고가 발생한 지 약 79시간 만이다.
이번에 철거된 구조물은 고가 상부 슬래브(판)와 이를 떠받치던 거더, 빔 등이다. 상대적으로 붕괴 위험이 낮은 하부 기둥은 향후 10일 안에 열차 운행에 지장을 주지 않는 방식으로 조심스럽게 철거할 계획이다.
철거 공사가 끝났다고 해서 복구가 완전히 마무리된 것은 아니다. 국가철도공단은 경의선 열차 운행 재개를 위해 밤샘 전차 선로 복구 작업을 벌이고 있으며, 30일 오전 5시쯤 모든 조치를 완료해 첫차부터 정상 운행을 시작할 예정이다.
앞서 서소문 고가는 26일 새벽 철거 작업 중 상부 슬래브를 지지하는 거더에서 약 2.9㎝의 침하가 발견돼 오전 2시30분쯤 공사가 전면 중단된 바 있다.
이후 같은 날 오후 현장 안전 진단을 진행하던 중 슬래브 일부가 무너져 내리면서 공사 관계자 3명이 숨지고 공무원 3명이 다치는 참사가 발생했다.
고용노동부는 사고 직후 해당 철거 현장에 전면 작업 중지 명령을 내렸다. 이에 서울시는 추가 붕괴를 막기 위한 긴급 안전 조치를 취한 뒤 노동부에 공사 재개를 신청했고, 28일 오후 조건부 승인을 받아내 29일 0시부터 중장비를 투입해 긴급 철거에 돌입했다.
당초 서울시는 열차 운행에 지장을 주지 않기 위해 하루 3시간씩 심야에만 작업을 진행해왔다. 하지만 사고 발생 이후에는 신속한 현장 수습과 열차 운행 재개를 최우선으로 삼아, 굴착기로 구조물을 부수는 ‘압쇄 공법’을 동원해 단기간에 공사를 마무리 지었다.
철거 과정에서 시는 열차가 다니는 선로를 보호하기 위해 두꺼운 철판을 덮고, 현장 하부를 지나는 지하철 2호선 터널에 충격이 가해지지 않도록 충격 흡수용 모래를 두껍게 깔았다.
그 결과 29일 오전 4시43분쯤 선로 바로 위를 지나는 9번 슬래브와 지지 구조물 철거가 완료됐고, 현장에 쌓인 콘크리트 잔해와 모래, 철판 등은 오후 6시쯤 모두 치워졌다.
이어 마지막 구조물인 8번 슬래브마저 오후 9시40분쯤 철거가 완료되면서 고비였던 상부 구조물 철거가 모두 끝났다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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