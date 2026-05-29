국힘 “‘李 투표지 노출’ 불법 선거운동” 민주당 “해프닝에 억지 주장”

국힘 “‘李 투표지 노출’ 불법 선거운동” 민주당 “해프닝에 억지 주장”
이재명 대통령이 29일 사전투표 과정에서 기표소에 들어갔다가 본인이 기표한 투표지를 들고나와 선거관리위원회 관계자에게 문의한 것을 두고 여야 공방이 거세지고 있다.
국민의힘은 이를 고의적인 투표지 노출로 규정하고, 불법 관권선거 의혹을 제기했다. 장 대표는 “탄핵 사유”라고 주장했다. 더불어민주당은 “해프닝에 대한 억지 공격”이라고 반박했다. 선관위는 “기표소에 들어갔다가 나온 것만으로는 선거법 위반이 아니다”라고 밝혔다.
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 국민의힘 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 “오늘 이재명 대통령은 사전투표를 하면서 대놓고 불법 선거운동을 했다”며 “대통령이 투표장에서 나와 이미 기표된 투표용지를 들고 방송 카메라 앞에서 기표된 부분을 가리키며 유효냐 무효냐를 따지는 것, ‘나는 이 후보 찍었으니 국민 여러분도 이 후보 찍었으면 좋겠다’라고 신호 보내는 것 아니겠나”라고 주장했다.
장 위원장은 “명백한 고의로 특정 후보에 대한 지지를 대놓고 호소한 것”이라며 “단순히 해프닝으로 끝날 문제가 아니다”라고 목소리를 높였다. 그는 “(이 대통령은) 서소문 고가차도 사고에 대해서도 부산 자갈치 시장에서 회 파티까지 벌려놓고 돌아와서 엄정 수사, 책임자 처벌 운운하며 어제 수사를 지시했다”며 “그리고 오늘 아침 사전투표 시작되는 날 기가 막히게 경찰은 서울시청에 대한 압수수색을 실시했다”고 꼬집었다.
장 위원장은 또 “청와대가 기자들을 상대로 ‘투표용지 클로즈업을 하면 문제가 생긴다’며 편집 방침까지 정해 겁박했다”면서 “청와대 주장대로 이 대통령이 투표용지를 가리고 물어봤다면 클로즈업을 했어도 아무 문제가 없었을 텐데, 가릴 이유가 없는 행동을 해놓고 보도 통제에 나선 것은 그 자체가 고의적인 불법 선거운동이라는 자백”이라고 비판했다.
그는 앞서 페이스북에 “그 얄팍한 술수가 개딸한테 신호를 보내기 위한 꼼수라는 것을 이제 국민도 다 알고 있다. 특정 정당 또는 후보에 대한 지지 호소나 다름없다”며 “대통령의 선거 중립 의무를 위반한 탄핵 사유”라고 비판했다.
송언석 공동선대위원장도 페이스북에 “공직선거법에 따라 공개된 투표지는 무효 처리돼야 한다”며 “당에서 즉각 법적 조치를 검토하겠다. 선관위도 즉시 진상 조사에 착수하라”고 촉구했다.
정희용 사무총장은 “대놓고 관권선거, 선거개입의 막장 수준”이라며 “투표 과정의 단순한 해프닝일 수 없다. 선거의 근간인 비밀투표 원칙을 훼손한 이번 사태에 대해 선관위는 위법 여부를 명확히 밝히고 대통령은 국민 앞에 책임 있는 입장을 내놓기 바란다”고 말했다.
조승래 더불어민주당 총괄선대본부장은 이날 기자간담회에서 “국민의힘 주장은 억지 주장”이라며 “해프닝으로 억지 공격하는 것”이라고 했다.
선관위 매뉴얼에 따르면 투표지가 공개됐을 경우 선거인의 고의 또는 과실 여부 등 정황을 종합적으로 고려해 투표 관리관이 무효표 여부를 신중하게 판단한다. 관리관이 투표지가 공개되지 않았다고 판단하는 경우 유효표로 인정해 투표지를 투표함에 넣도록 안내한다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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