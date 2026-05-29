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역대 지선 중 가장 높았다…사전투표 첫날 11.6% 마감

입력:2026-05-29 19:12
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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 세종시 북세종통합행정복지센터에 마련된 투표소에서 한 장애인이 세종시장애인부모회 회원들의 활동보조를 받아 투표하고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날 투표율이 11.6%를 기록하며 역대 지방선거 중 최고치를 경신했다.

중앙선거관리위원회는 29일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 사전투표 첫날, 전체 유권자 4464만9908명 중 518만486명이 투표에 참여해 투표율 11.6%로 집계됐다고 밝혔다.

이는 종전 최고치였던 지난 2022년 제8회 지방선거 첫날 사전투표율(10.18%)보다 1.42%포인트 높은 수치다.


지역별로는 전남이 22.31%로 가장 높은 참여율을 보였다. 이어 전북 19.39%, 강원 14.37%, 광주 14.19% 순으로 뒤를 이었다.

반면 대구는 9.02%로 가장 낮은 투표율을 기록했다. 경기(9.78%), 인천(10.15%), 부산(10.68%) 지역도 상대적으로 낮은 참여율을 보였다. 최대 유권자가 밀집한 서울의 투표율은 11.22%였다.

사전투표는 30일까지 전국 3571개 투표소에서 이어진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 유권자는 본인의 신분증을 반드시 지참해야 투표할 수 있다.


한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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