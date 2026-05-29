오버워치, J팝 듀오 요아소비와 콜라보
블리자드 엔터테인먼트의 팀 기반 슈팅 게임 ‘오버워치’가 J-팝 듀오 요아소비와의 새로운 콜라보레이션을 공개했다.
28일 일본 도쿄에서 열린 행사에서 요아소비와 오버워치 개발자들이 이번 콜라보레이션을 공식 발표했다.
오는 7월 1일부터 시작되는 콜라보레이션에서는 요아소비 특유의 스토리텔링과 음악을 키리코, 겐지, 한조 등 여러 영웅들의 스킨을 포함한 다양한 꾸미기 아이템 및 보상을 통해 게임 안에서 만나볼 수 있다.
이번 콜라보레이션은 겐지가 한조, 키리코와 함께한 어린 시절을 회상하기 위해 도쿄로 향하는 이야기가 펼쳐지는 신규 단편 소설과 함께 시작된다. 팬들은 다음 달 26일 발매되는 요아소비의 대표 앨범 시리즈 ‘THE BOOK’ 시리즈의 마지막 앨범을 특별 오버워치 에디션으로도 만나볼 수 있다.
새 앨범에는 겐지 단편 소설에서 영감을 받은 트랙 ‘오리온(Orion)’이 포함됐다.
사진=블리자드 제
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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