[영상] 24년 버스기사의 마지막 퇴근길, 몰래 탄 삼 남매

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[작은영웅]

“종점이에요!”



몰래 탑승한 승객 정체? ‘기사님의 삼남매’



최수현(30)씨

“아빠 마지막 운행이신데 그냥 지나칠 수 없다. 잊지 못할 이벤트를 해드려야겠다. 그래서 이제 오빠랑 동생한테 서프라이즈를 해주자 이렇게 얘기를 했는데 둘 다 흔쾌히 재밌겠다 하자 이렇게 해줘서 바로 실행으로 옮기게 됐어요.”



"삼 남매의 영웅, 아버지의 무게 체감했다"



최수현(30)씨

“멀리서부터 92번 버스가 오면은 아빤가? 이렇게 보게 되는 거예요. 아빠면은 그날 하루는 좀 기분 좋게 시작하는...”



최수현(30)씨

“어릴 때는 그냥 당연한 거라고 이렇게 생각을 했는데 지금 커서 이렇게 보니까 가족들 다 자는 새벽에 혼자 일어나셔 가지고 묵묵하게 출근하시는 게 엄청 큰 책임감 가장의 무게 이런 거라고 생각이 들더라고요”



최수현(30)씨

“자랑스러운 아빠 병겸씨, 이제는 무거운 운전대는 내려놓으시고 엄마랑 즐거운 시간 많이 보내시면서 앞으로는 아빠 자신을 위해 더 행복하게 보내시길 바래요. 사랑해요."



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