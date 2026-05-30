[영상] 24년 버스기사의 마지막 퇴근길, 몰래 탄 삼 남매

텅 빈 차고지에 들어서는 수원 92번 버스. 기사님이 승객들을 향해 평소와 다름없이 무심한 듯 외칩니다.
“종점이에요!”
기사님의 내리라는 말을 들은 승객들이 뒷문이 아닌 운전석 쪽으로 다가갑니다. 무슨 일일까요.
사실 이날은 1963년생 최병겸 기사님이 24년 운전 인생의 마침표를 찍는 마지막 퇴근길이었습니다.
몰래 탑승한 승객 정체? ‘기사님의 삼남매’
알고 보니 그 마지막 승객들은 아빠의 퇴임을 축하하러 몰래 탑승한, 최병겸 기사님의 삼 남매였죠.
혹여나 아빠에게 들킬까 평소 안 입던 옷에 모자까지 푹 눌러쓴 채 버스에 오른 삼남매. 각자 다른 정류장에서 탑승하는 치밀한 작전까지 펼쳤답니다.
최수현(30)씨
“아빠 마지막 운행이신데 그냥 지나칠 수 없다. 잊지 못할 이벤트를 해드려야겠다. 그래서 이제 오빠랑 동생한테 서프라이즈를 해주자 이렇게 얘기를 했는데 둘 다 흔쾌히 재밌겠다 하자 이렇게 해줘서 바로 실행으로 옮기게 됐어요.”
“아빠 마지막 운행이신데 그냥 지나칠 수 없다. 잊지 못할 이벤트를 해드려야겠다. 그래서 이제 오빠랑 동생한테 서프라이즈를 해주자 이렇게 얘기를 했는데 둘 다 흔쾌히 재밌겠다 하자 이렇게 해줘서 바로 실행으로 옮기게 됐어요.”
종점에 도착해서야 자식들을 발견한 아빠는 평소 잘 놀라지 않는 무뚝뚝한 성격 탓에 겉으론 별 반응을 보이지 않았습니다. 하지만 아이들을 보는 눈에선 어쩔 수 없이 꿀이 뚝뚝 떨어집니다.
이 깜짝 이벤트를 위해 삼 남매가 머리를 맞댄 기간만 자그마치 보름.
지금은 각자 따로 살고 있지만, 평소 만나기만 하면 수다가 끊이지 않을 정도로 활달한 삼 남매의 친밀함이 빛을 발했습니다.
자녀들이 주문 제작한 케이크와 감사패 앞에서 24년 아빠의 고단함은 환한 미소로 바뀌었습니다.
"삼 남매의 영웅, 아버지의 무게 체감했다"
수현씨에게 아빠의 92번 버스는 각별한 기억입니다. 고등학생 시절, 등굣길에 아빠의 버스를 자주 타고 다녔거든요.
최수현(30)씨
“멀리서부터 92번 버스가 오면은 아빤가? 이렇게 보게 되는 거예요. 아빠면은 그날 하루는 좀 기분 좋게 시작하는...”
“멀리서부터 92번 버스가 오면은 아빤가? 이렇게 보게 되는 거예요. 아빠면은 그날 하루는 좀 기분 좋게 시작하는...”
버스 회사에서 팀장 역할까지 도맡으며 누구보다 치열하게 달려왔던 기사님인 아빠는 가족들 앞에선 단 한 번도 힘든 내색을 하지 않았다고 합니다.
최수현(30)씨
“어릴 때는 그냥 당연한 거라고 이렇게 생각을 했는데 지금 커서 이렇게 보니까 가족들 다 자는 새벽에 혼자 일어나셔 가지고 묵묵하게 출근하시는 게 엄청 큰 책임감 가장의 무게 이런 거라고 생각이 들더라고요”
“어릴 때는 그냥 당연한 거라고 이렇게 생각을 했는데 지금 커서 이렇게 보니까 가족들 다 자는 새벽에 혼자 일어나셔 가지고 묵묵하게 출근하시는 게 엄청 큰 책임감 가장의 무게 이런 거라고 생각이 들더라고요”
최수현(30)씨
“자랑스러운 아빠 병겸씨, 이제는 무거운 운전대는 내려놓으시고 엄마랑 즐거운 시간 많이 보내시면서 앞으로는 아빠 자신을 위해 더 행복하게 보내시길 바래요. 사랑해요."
“자랑스러운 아빠 병겸씨, 이제는 무거운 운전대는 내려놓으시고 엄마랑 즐거운 시간 많이 보내시면서 앞으로는 아빠 자신을 위해 더 행복하게 보내시길 바래요. 사랑해요."
24년 동안 시민들의 발이 되어 묵묵히 달려온 병겸 기사님.
평생을 바쳐 운전대를 잡은 그는 가족을 지켜온 영웅, 아빠였습니다.
그런 영웅에 걸맞게 마지막 퇴근길을 화려하게 장식해 준 삼 남매 역시 그의 작은 영웅들 아니었을까요.
여러분의 생각을 들려주세요.
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우리 사는 세상을 살 만하게 만들어 주는
‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요
조민영 기자 mymin@kmib.co.kr, 이수연 인턴
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