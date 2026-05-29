넥써쓰, 공식 홈페이지 전면 개편
인공지능·블록체인 플랫폼 전략 공개
게임사 넥써쓰가 공식 홈페이지를 전면 개편하고 인공지능 및 블록체인 게임 플랫폼으로서의 전략 방향을 공개했다.
29일 홈페이지에 따르면 넥써쓰는 사업을 ‘게임체인’과 ‘게임허브’ 및 ‘에이전트게이밍’ 등 세 개 축으로 구조화했다. 게임과 블록체인 그리고 인공지능을 하나의 게임 풀스택 플랫폼으로 연결하는 방향성을 내세웠다.
‘게임체인’은 ‘크로쓰’ 메인넷과 지갑 및 개발자 툴 등 온체인 경제를 뒷받침하는 웹3 인프라 영역이다. 관련 지갑 누적 이용자는 150만명을 넘어섰다. 대체불가토큰 마켓플레이스 등이 운영 중이다.
‘게임허브’는 이용자 유입과 결제 및 창작자 보상 기능을 연결하는 영역이다. 웹2 게임사도 별도의 웹3 개발 없이 생태계에 진입할 수 있도록 설계됐다. ‘에이전트게이밍’은 인공지능 에이전트가 플레이어이자 경제 주체로 참여하는 웹4 게임 경제 영역이다. 인공지능 배틀 플랫폼 ‘클로로얄’과 사내 연구소 ‘넥써쓰 인공지능 랩스’ 등으로 지속 확장된다.
넥써쓰는 내부 비개발 부서가 인공지능을 활용해 홈페이지를 제작했다고 전했다. 넥써쓰는 직원 1인당 매월 약 1000달러 규모의 인공지능 도구에 투자하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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