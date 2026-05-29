‘LG전자 흉기 난동’ 협력사 직원 구속…법원 “도주 우려”
LG전자 사무실에서 업무 갈등으로 흉기 난동을 벌인 협력업체 직원이 29일 구속됐다.
서울남부지법 김지현 영장전담 부장판사는 이날 살인미수와 특수상해 혐의를 받는 협력사 직원 정모(60)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “도주 우려”가 있다며 구속영장을 발부했다.
정씨는 지난 27일 LG전자 마곡 업무단지인 사이언스파크 2층에서 흉기를 휘둘러 LG전자 직원 2명에게 중상을 입힌 혐의를 받는다. 피해자인 50대 남성과 40대 남성은 각각 옆구리와 팔을 다쳐 병원으로 이송됐으나 둘 다 생명에는 지장이 없는 상태다.
정씨는 법원에 출석하며 “피해자에게 죄송하게 생각한다”면서도 “해고 통보에 분노를 참지 못했다. LG전자의 협력사 관리 시스템에 문제가 있다고 생각한다”고 말했다. 심사를 마치고 나온 뒤에도 “갑질 수준의 괴롭힘을 당했다”며 “업무를 제대로 수행하고 있음에도 불구하고 눈에 보이니 괴롭혔다”고 주장했다.
LG전자는 이날 입장문을 내고 정씨 주장을 반박했다. LG전자는 “사건 전 협력업체 측에 담당자 교체를 요청했고, 사건 당일에는 LG전자 프로젝트 제외 및 사내 다른 프로젝트 전환이 제안됐을 뿐 해고 통보는 없었다”며 “흉악 범죄는 어떤 이유로도 정당화될 수 없다”고 밝혔다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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