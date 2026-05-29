크래프톤 ‘배그 모바일’ 프로 대회 결승 이번주 진행

‘마운틴듀 PMPS 2026 시즌 1 파이널’ 30~31일 대전서 진행

크래프톤이 운영하는 ‘배틀그라운드 모바일’ 국내 프로 대회 ‘마운틴듀 펍지 모바일 프로 시리즈

2026 시즌 1 파이널’이 오는 30일 대전e스포츠경기장에서 막을 올린다.

마운틴듀 PMPS 2026 S1 파이널은 국제 대회 진출권이 걸린 중요한 무대이기도 하다. 우승팀은 프랑스 파리에서 개최되는 EWC 2026와 연계해 진행되는 2026 PUBG MOBILE World Cup(PMWC) 진출권을 확보한다. 2위부터 9위 팀은 한국 8팀과 일본 8팀이 맞붙는 PUBG MOBILE RIVALS CUP(PMRC)에 진출한다. 해당 대회 우승팀에게도 2026 PMWC 출전권이 주어진다.