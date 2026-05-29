크래프톤 ‘배그 모바일’ 프로 대회 결승 이번주 진행
‘마운틴듀 PMPS 2026 시즌 1 파이널’ 30~31일 대전서 진행
크래프톤이 운영하는 ‘배틀그라운드 모바일’ 국내 프로 대회 ‘마운틴듀 펍지 모바일 프로 시리즈(PMPS) 2026 시즌 1 파이널’이 오는 30일 대전e스포츠경기장에서 막을 올린다.
이번 파이널은 하루 6매치씩 총 12매치를 치른다. 전장 론도, 에란겔, 미라마 맵에서 생존 경쟁을 벌인다.
최종 순위는 파이널 12개 매치에서 획득한 점수와 서킷 스테이지를 통해 확보한 베네핏 포인트를 합산해 결정된다. 마운틴듀 PMPS 2026 시즌 1의 총상금은 4000만 원 규모다.
이번 대회에는 김준하(XZY), 박상철(FAVIAN), 송수안(NolBu), 정유찬(chpz), 전현빈(HYUBIN) 등 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 최종 파견 후보선수들이 총출동한다.
마운틴듀 PMPS 2026 S1 파이널은 국제 대회 진출권이 걸린 중요한 무대이기도 하다. 우승팀은 프랑스 파리에서 개최되는 EWC 2026와 연계해 진행되는 2026 PUBG MOBILE World Cup(PMWC) 진출권을 확보한다. 2위부터 9위 팀은 한국 8팀과 일본 8팀이 맞붙는 PUBG MOBILE RIVALS CUP(PMRC)에 진출한다. 해당 대회 우승팀에게도 2026 PMWC 출전권이 주어진다.
현장을 찾는 팬들을 위한 이벤트존도 운영된다. 파이널이 진행되는 이틀 동안 대전 e스포츠경기장에는 다양한 참여형 이벤트가 열린다. 풍성한 경품이 지급된다.
이번 파이널은 배틀그라운드 모바일 e스포츠 공식 유튜브, SOOP, 치지직, 틱톡 채널을 통해 생중계된다.
대회와 현장 관람에 대한 자세한 안내는 배틀그라운드 모바일 e스포츠 공식 카페를 통해 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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