[영상] ‘삼전닉스’ 레버리지, 산 뒤에 후회 안 하려면?

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품이 출시 직후 개인 투자자를 중심으로 조 단위 자금이 몰리고 있습니다. 개인 투자자 순매수 상위 1위 상장지수펀드(ETF)에 이름을 올렸습니다.
29일 기준 상장한 지 겨우 사흘밖에 되지 않았지만, 수익률은 두 자릿수가 훌쩍 넘습니다(인버스 제외). 이렇게 손쉽게 수익만 주는 상품일까요? 전문가들은 그렇지 않다고 얘기합니다.
최창규 미래에셋자산운용 ETF리서치본부장은 20일 국민일보 여의돈스트리트와 만나 “레버리지 상품은 ‘전술적’으로 투자해야 한다”며 “명확한 방향성과 비중, 보유 기간, 목표가와 손절가 등을 정해놓고 투자해야 한다”고 조언했습니다.
최 본부장이 강조하는 전술은 단일종목 레버리지 상품에 투자 전 ‘스스로 던지는 질문’으로 구체화할 수 있습니다.
첫 번째는 ‘목표가’입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 어디까지 오를 것으로 보는지 판단해야 한다는 조언입니다. 두 번째는 ‘보유 기간’입니다. 1년 동안 보유할 건지, 엔비디아 실적 이후에 바로 뺄 것인지 등 기간을 정해놔야 한다는 겁니다. 세 번째로 ‘손절 라인’입니다. 가령 삼성전자가 40만원까지 갈 거라고 레버리지 상품에 투자했는데, 하락한다면 어느 정도 가격에 손절매를 할 것인지도 고민해야 한다는 겁니다.
레버리지 상품이 지닌 ‘음의 복리효과’도 이해해야 합니다. 기초자산이 반복적으로 오르내림을 반복하면 장기 수익률이 불리해지는 현상을 뜻합니다.
투자할 때 피해야 할 시간도 있습니다. 가격 왜곡이 심한 장 초반과 마감 직전인데요. 최 본부장은 “LP 호가가 제공되지 않는 장 초반과 종가 거래는 안 해야 한다”면서” “시간으로는 오전 9시10분~20분과 장 마감 전 선물시장 가격이 왜곡될 수 있는 오후 3시10분~20분은 피하는 게 좋다”고 조언했습니다.
단일종목 레버리지 상품은 국내 8개 자산운용사에서 출시됐습니다. 이 중에서는 총보수가 낮고 거래량이 풍부한 상품을 고르는 게 좋다는 게 최 본부장의 생각입니다.
또 거래량이 풍부하고 괴리율이 낮은 것도 살펴봐야 한다고 조언했습니다. 유동성 공급자(LP)가 호가를 촘촘하게 대는지도 살펴봐야 합니다. 이미 삼성전자와 SK하이닉스 현물 주식을 보유한 투자자라면 이벤트 대응과 반도체 투자 비중 조절용으로 레버리지 상품을 활용하길 권했습니다.
단일종목 곱버스(인버스 2X) 상품에는 투자하지 말라고 얘기합니다. 인공지능(AI) 산업은 장기적으로 성장 가능성이 더 크다는 이유입니다. 하락이 우려된다면 단일종목 곱버스보다는 현물 비중을 조절하는 방식이 더 바람직하다는 겁니다.
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이광수 기자 gs@kmib.co.kr, 영상=전병준 기자
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