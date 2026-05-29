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日 초고령·저출산에 인구감소 가속… 5년간 2.5% 줄어

입력:2026-05-29 17:53
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일본 총무성 2025년 인구 잠정집계

일본 도쿄 신주쿠 가부키초에서 지난해 7월 29일 시민들이 강한 볕을 양산으로 가리며 이동하고 있다. AFP연합뉴스

일본의 인구 감소가 2020년대 들어 가속된 것으로 나타났다. 지난해까지 5년간 인구 감소율은 2.5%나 됐다.

니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 총무성은 29일 발표한 ‘2025년 국세조사 인구 잠정 집계’에서 지난해 10월 1일 기준 외국인을 포함한 총인구가 1억2304만9524명으로 집계됐다. 이는 2020년 조사 대비 309만6575명 줄어든 숫자로 비율로는 2.57%다.

앞선 2015년부터 5년간 감소율은 0.7%였다. 비율로만 단순히 비교하면 인구 감소 속도가 3배 이상 빨라졌다.


일본 총무성은 저출산과 고령화에 따른 인구 자연 감소 확대를 원인으로 지목했다. 일본은 2005년 세계 최초로 초고령사회(인구 비중에서 20% 이상이 65세 이상)에 진입한 국가다.

닛케이는 “유엔의 세계 인구 추정치에서 일본의 순위는 에티오피아에 밀려 기존 11위에서 12위로 한 단계 내려갔다”고 짚었다.

지역별로는 전국 47개 도도부현에서 도쿄도(1.4% 증가)와 오키나와현(0.1% 증가)을 제외한 나머지 45곳에서 인구가 모두 감소했다.


도쿄의 인구 증가는 대도시 집중 현상이 심화된 결과로 분석된다. 도쿄 인구는 1424만6000여명으로 전국의 11.6%를 차지했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

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