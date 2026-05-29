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12·3 비상계엄 가담 의혹 해경청 간부 2명 해임 등 중징계

입력:2026-05-29 17:52
수정:2026-05-29 17:55
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해양경찰청 청사 전경. 해경청 제공

12·3 비상계엄 관련 불법행위에 가담한 의혹을 받던 해양경찰청 간부 2명 모두에게 중징계 처분이 내려졌다.

해양경찰청은 최근 열린 징계위원회에서 안성식 전 기획조정관(치안감)에 대해 해임, A 전 보안과장(총경)에 대해 정직 3개월 처분이 내려졌다고 29일 밝혔다.

이들은 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)가 지난 2월 계엄 가담 의혹 등으로 징계를 요구한 고위공직자 89명에 포함됐다.


안 전 조정관은 계엄 당일 인력 파견, 총기 불출, 유치장 개방 등 자발적으로 과잉 협조를 주장한 의혹을 받았다. 윤석열 전 대통령의 충암고·서울대 후배인 것으로도 알려졌다.

이후 안 전 조정관은 내란 부화수행 혐의로 특검 수사 대상이 된 데 이어 지난해 9월 직위해제됐다가 무혐의 처분을 받고 대기발령 상태로 전환됐다.

A 전 보안과장은 계엄 선포에 따른 합동수사본부 파견 인력을 규정보다 증원하는 방안을 검토한 의혹 등을 받아왔다.


인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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