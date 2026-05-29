장수·순창, 농어촌 기본소득 타고 귀농귀촌 관심 ‘쑥’

시범사업 이후 두 지역 인구 3.3% 증가…지역 소비 활성화 효과도

청년 영농 지원·스마트팜·정착 프로그램 앞세워 귀농귀촌 유치

‘2026 국민팜엑스포’서 장수·순창 등 전국 귀농 정보 한자리에

농어촌 기본소득으로 결제하는 이미지

귀농·귀촌으로까지 이어지고 있다는 분석이 나온다.

장수·순창, 4개월 만에 인구유입 3.3% '쑥'

전북 장수군과 순창군의 농어촌기본소득 시행 효과. AI를 활용해 제작한 인포그래픽

장수군, 청년 영농 정착지원금 지급하고

임대형 수직농장·스마트팜 운영

전북 장수군이 지난해 마련한 귀농귀촌 실용교육에 참가한 예비 귀농귀촌인들이 목공예 실습을 하고 있다. 장수군 제공

순창군, 대도시 접근성 뛰어나

'돈버는 농업' 목표로 맞춤형 지원 눈길

전북 순창군 관계자들이 지난해 부산에서 열린 귀농귀촌 박람회에서 홍보 활동을 하고 있다. 순창군 제공