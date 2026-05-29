선거 막바지 부산·경남서 선거 관련 고발·수사 잇따라
6·3 지방선거가 막바지에 이르자 부산·경남에서 선거 관련 고발·수사가 잇따르고 있다.
부산시선거관리위원회는 무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 유사 선거사무소 운영(자원봉사자 쉼터) 의혹과 관련해 공직선거법 위반을 판단하기 위해 경찰에 수사를 의뢰했다고 29일 밝혔다.
선관위는 이와 별개로 한 후보 자원봉사자에게 생수 1000여병을 배부한 시민 2명을 부산경찰청에 고발했다. 이들은 오토바이로 자원봉사자에게 생수 총 1000여병을 무료로 배부한 혐의를 받고 있다.
경남 거창군선거관리위원회는 지방선거를 앞두고 후보자 선거 운동용 명함을 불법 살포한 혐의(공직선거법 위반)로 선거사무원 2명을 경찰에 고발했다. 이들은 이달 선거구 내 우편함, 주택 대문 틈, 차량 유리창 등에 선관위 안내를 따르지 않고 후보자의 선거 운동용 명함 약 1100장을 불법으로 살포한 혐의를 받고 있다.
전직 경남도의원이 경찰에 체포되는 일도 벌어졌다. 경찰은 29일 공직선거법 위반 혐의로 A씨를 현행범으로 체포했다. 전 도의원인 A씨는 이날 오후 1시쯤 통영시 무전동 한 식당에서 참석자가 다수 있는 모임에 선거구민의 식비를 대납한 혐의를 받고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사