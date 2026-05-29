“‘열일’ 하는 척 삼전 매수”…엑셀 위장 주식 사이트 등장
엑셀과 아웃룩 등 업무 프로그램처럼 꾸민 주식 시세 조회 사이트가 직장인들 사이에 화제를 모으고 있다.
29일 주식 시세 조회 사이트 ‘엑셀코스피’ 홈페이지에 접속하면 마이크로소프트(MS) 엑셀과 비슷한 화면이 나타난다.
얼핏 업무 화면처럼 보이지만 자세히 살펴보면 국내외 증시 종목과 가상자산 시세, 관련 뉴스가 실시간으로 표시된다.
겉보기에는 일반적인 스프레드시트나 메일함의 형태로 보이지만 실제로는 국내외 증시 및 가상자산의 실시간 시세를 직관적으로 파악할 수 있도록 만든 서비스다.
최근 주식투자 열기가 날로 뜨거워지는 가운데, 국내 정규 증시 운영 시간이 오전 9시부터 오후 3시30분까지로 통상적인 근무 시간대와 겹치는 점에 착안해 사무실에서 보다 편하게 투자할 수 있도록 고안한 것이다.
단순 가격 표시 기능을 넘어 소통 공간도 마련돼 이용자들은 실시간으로 대화창을 통해 특정 종목의 추이나 시장 전망에 관한 의견을 교환할 수 있다.
특히 가장 주목을 받는 기능은 ‘아웃룩 버전’이다. 실제 마이크로소프트의 ‘아웃룻’을 연상시키지만 사이트 내 표기는 ‘Ootlook’이다.
사내 메일함과 같이 연출된 화면에는 ‘이재용(전자사업본부)’ ‘최지프 차장(하이닉팀)’ ‘정자동 부장(차량전략실)’과 같은 발신인 명의가 보이고 메일 항목에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등의 실시간 주가 정보가 표시된다.
운영자가 공개한 통계에 따르면 해당 사이트는 지난 11일부터 28일까지 누적 방문자 20만1314명, 페이지뷰 513만1362회를 기록했다.
하루 최대 방문자는 4만2791명으로 집계됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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