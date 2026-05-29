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LH, 민간참여 공공주택 1만가구 공모 시행

입력:2026-05-29 16:57
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도급형 민간참여 방식 직접 시행
7월 사업자 선정, 연내 착공 계획

연합뉴스

한국토지주택공사(LH)는 평택고덕 등 총 14개 블록(8개 패키지), 약 1만가구 규모의 민간참여 공공주택사업 공모를 시행했다고 29일 밝혔다.

민간참여 공공주택사업은 LH가 민간건설사와 공동으로 시행하는 사업이다. 올해는 전국 27개 블록 약 1만9000가구 민간참여사업 신규공모가 추진된다.

이번 공모에는 공동주택용지를 민간에 매각하지 않고 LH가 직접 시행하는 도급형 민간참여방식을 적용한다. 주택공급 속도를 더욱 높이려는 시도다. 이번 공모는 7월 사업자를 선정한 뒤 연내 착공을 추진할 계획이다.


LH는 지난달에도 연내 착공을 목표로 인천영종, 양주회천 등 총 6개 블록, 3000가구 규모 민간사업자 선정을 마친 바 있다. 오주헌 LH 공공주택본부장은 “국민들의 눈높이에 맞는 고품격 주택 건설을 통해 주거 만족도를 높여나가겠다”고 말했다.

조효석 기자 promene@kmib.co.kr

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