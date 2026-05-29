LH, 민간참여 공공주택 1만가구 공모 시행

도급형 민간참여 방식 직접 시행

7월 사업자 선정, 연내 착공 계획

연합뉴스

민간참여 공공주택사업은 LH가 민간건설사와 공동으로 시행하는 사업이다. 올해는 전국

LH는 지난달에도 연내 착공을 목표로 인천영종, 양주회천 등 총 6개 블록, 3000가구 규모 민간사업자 선정을 마친 바 있다.