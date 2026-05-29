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구윤철 “성남 신규택지 6300호 1년 앞당겨 2029년 착공”

입력:2026-05-29 16:39
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구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 1월 발표한 주택 공급 방안에 포함된 성남 신규택지 착공 시기를 1년 앞당기겠다고 29일 밝혔다.

구 부총리는 이날 주재한 정부서울청사에서 부동산관계장관회의 겸 주택공급촉진 관계장관회의에서 “정부는 정책의 최우선 순위를 주택공급 확대와 조기 착공에 두고 총력을 다하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “1월 29일 발표한 공급 방안은 실제 착공까지 신속하게 이어지도록 전 과정을 철저하게 관리하고 있다”며 “6300호 규모의 성남 신규택지는계획수립절차를 통합하는 등 추진 일정을 가속화해 착공 시기를 당초 계획인 2030년에서 2029년까지 앞당기겠다”고 전했다.


그러면서 “2800호 규모의 동대문구, 은평구 부지도 기관별 이전계획을 연내 조속하게 수립하는 등 관련 절차를 빠르게 추진하겠다”고 강조했다.

구 부총리는 “수도권 규제 지역에서 약 10만호 규모의 주택 착공이 프로젝트파이낸싱(PF) 자금조달·자재수급 애로 및 공사비 상승 등의 사유로 1년 이상 지연되고 있다”며 “착공 지연 요인을 현장에서 밀착 점검하고, 애로 해소를 위해 전방위적으로 지원하겠다”고 말했다.

김준희 기자 zunii@kmib.co.kr


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